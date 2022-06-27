Украинка "наделала шороху" на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицы

Украинская модель Вероника Островская получила звание третьей вице-мисс на всемирном конкурсе World Next Top Model 2022, обойдя представительниц России и Беларуси.
В финале конкурса красоты, который прошел 22 июня в Бейруте (Ливан), принимали участие 32 конкурсантки из 18 стран мира.
Украину представляло три модели, среди которых была Вероника Островская. Еще одна украинка попала в топ-12.
Победу одержала представительница Румынии. Второе место - конкурсантка из Франции.
Международное жюри во время финальных трех выходов выбирали топ-12, впоследствии топ-5, а в результате и победительниц. Судьи обращали внимание на поведение девушек на репетициях, во время экскурсий и во время собеседования.
Вероника Островская получила звание третьей вице-мисс на World Next Top Model 2022 (фото: пресс-служба)
"Для меня очень ответственно было представлять Украину, особенно в этом году, когда каждая победа для нашей страны сверхважная. Перед финалом чувствовала, что я одна из победительниц. Очень приятно получать награду среди такого количества участниц. Многие из них приехали с других конкурсов и был победительницами Мисс Европа, Мисс Туризм, Мисс Евразия или Мисс своих стран. Для меня открытием было, что все девушки очень дружны, дипломатичны и внимательны друг к другу", - поделилась впечатлениями Вероника Островская.
Ранее мы писали, что титул "Мисс Украина Вселенная" получила девушка, которая помогает детям и ВСУ.
А также писали о Кристине с позывным "Кудрявая", которая променяла модельную карьеру на военную службу в ВСУ.