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Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службу

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 16:29
Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службу Коллаж РБК-Украина: военная Кристина "Кудрява" воюет за Украину
Автор: Светлана Мащенко

29-летняя Кристина с позывным "Кудрява" служит в рядах Нацгвардии уже 10 лет. 24 февраля вместе с бригадой она была в Луганской области, где с первых дней и поныне "горячо". Когда-то девушка работала в моделинге и даже была сомелье.

О старшем лейтенанте Национальной гвардии Украины рассказали в прессслужбе ведомства.

Кристина родилась в Ивано-Франковске, закончила Харьковскую академию Национальной гвардии Украины, в последнее время служила в Гостомеле под Киевом, а после начала полномасштабного вторжения обороняет конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.

"Военной я стала волей случая. На бирже труда меня направили в часть. Мы с кадровиками должны были договориться, что ни я им, ни они мне не подходят. Но там предложили должность начальника клуба.

Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службу

Я была молода и не понимала специфики армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. На следующий день в удостоверении должна была печать, что я военнослужащая внутренних войск. До этого много где подрабатывала: сомелье, в моделинге. Но с армией мы дольше всех", - рассказала девушка.

Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службуСмотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службу

В ночь вторжения Кристина не могла уснуть. Через несколько дней на Луганщине уже было неспокойно - Счастье и Станицу Луганскую начали обстреливать из Градов еще в 20-х числах февраля.

"Два месяца ежедневно продолжаются бои. Мы обороняем конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Наша бригада вместе с ВСУ не дают противнику ступать дальше. Это направление одно из самых горячих", - говорит девушка.

Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службуСмотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службу

Самое трудное для нее - потери собратьев и посестер. Когда можешь обнять человека, а на следующий день его не станет.

"У нас есть уникальный шанс уничтожить огромное зло, которое столько лет не дает нам быть собой. Нельзя разделяться и падать духом. Мы победим, потому что добро всегда побеждает. Но эта победа будет тяжелой, мучительной, энергозатратной. Дальше будем строить Украину", - добавила она.

Смотрите мощные фото Кристины, которая променяла модельную карьеру на военную службуФото: facebook.com/NGUmainpage

Ранее мы писали про украинку Киру Нечай, которая защищает нашу землю в рядах Вооруженных сил.

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Вооруженные силы Украины
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