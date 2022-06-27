Українка "наробила шороху" на модельному конкурсі в Бейруті: фото нашої красуні

Україну представляло три моделі ,серед яких була Вероніка Островська. Ще одна українка потрапила у топ-12.

Перемогу здобула представниця Румунії. Друге місце - конкурсантка з Франції.

Міжнародне журі під час фінальних трьох виходів обирали топ-12, згодом топ-5, а в результаті і переможниць. Судді звертали увагу на поведінку дівчат на репетиціях, під час екскурсій та під час співбесіди.

Вероніка Островська здобула звання третьої віце-міс на World Next Top Model 2022 (фото: прес-служба)

"Для мене дуже відповідально було представляти Україну, особливо цього року, коли кожна перемога для нашої країни надважлива. Перед фіналом відчувала, що я одна з переможниць. Дуже приємно отримувати нагороду серед такої кількості учасниць. Багато хто з них приїхав з інших конкурсів і був переможцем Міс Європа, Міс Туризм, Міс Євразія або Міс своїх країн. Для мене відкриттям було, що всі дівчата дуже дружні, дипломатичні та уважні одна до одної", - поділилася враженнями Вероніка Островська.

Дивіться яскраві фото нашої красуні Вероніки:

Вероніка Островська (фото: instagram.com/veronika_ostrovska)