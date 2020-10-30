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Украинка купила курятину, которая начала светиться в темноте (фото)

Ивано-Франковск, Пятница 30 октября 2020 18:45
Украинка купила курятину, которая начала светиться в темноте (фото)
Украинка купила курятину, которая начала светиться в темноте (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Украинка пожаловалась на качество куриного мяса, которое начало светиться в темноте

Украинка купила курицу, которая ночью начала светиться в темноте. Такое странное происшествие случилось в Ивано-Франковске. Девушка пожаловалась на супермаркет, и попросила торговую сеть объясниться.

Об этом Елена Заславская рассказала в Facebook "Комуналка ІФ".

"Люди, кто сразу не догадался, что это такое на картинке, рассказываю: купила в "Сильпо" курятину, бросила в борщ, и дала кусочек кошке. Кошка не съела... Ночью встаю - а оно светится! Только что голограммы не транслирует. То есть ли среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?" - спросила Елена.

Украинка купила курятину, которая начала светиться в темноте (фото)

Украинка купила курицу, которая стала светиться в темноте (фото: facebook.com/groups/komynalka)

Девушка говорит, что даже успела поесть борща, приготовленного на этом мясе. И он оказался вкусным. Но когда выбрасывала кусочек мяса в мусор, то жир на пальцах тоже светился.

"Написала в пресс-центр. Надеюсь на познавательные объяснение! Интересная вышла беседа, разве нет?" - добавила девушка.

Ранее эксперты рассказали про хитрые уловки на которые идут некоторые производители мяса, чтобы выдать его за более качественный продукт. Речь идет про склеенное мясо, и как его отличить от "правильного" мясного продукта.

Также сообщалось, какие продукты запрещено разогревать повторно, потому что в них вырабатываются токсины.

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