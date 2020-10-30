Українка купила курятину, яка почала світитися в темряві (фото: pixabay)

Українка поскаржилася на якість курячого м'яса, яке почало світитися у темряві

Українка купила курку, яка вночі почала світитися в темряві. Така дивна пригода сталася в Івано-Франківську. Дівчина поскаржилася на супермаркет, і попросила торговельну мережу пояснитися.

Про це Олена Заславська розповіла у Facebook "Комуналка ІФ".

"Люди, хто відразу не здогадався, що це таке на картинці, розповідаю: купила у "Сільпо" курятину, кинула в борщ, і дала шматочок кішці. Кішка не з'їла... Вночі встаю - а воно світиться! Тільки що голограми не транслює. То чи є серед вас харчовики чи просто знаючі люди, які можуть пояснити це явище?" - запитала Олена.

Українка купила курку, яка стала світитися в темряві (фото: facebook.com/groups/komynalka)

Дівчина каже, що навіть встигла поїсти борщу, приготованого на цьому м'ясі. І він виявився смачним. Але коли викидала шматочок м'яса в сміття, то жир на пальцях теж світився.

"Написала в прес-центр. Сподіваюся на пізнавальні пояснення! Цікава вийшла розмова, хіба ні?" - додала дівчина.

Раніше експерти розповіли про хитрі виверти на які йдуть деякі виробники м'яса, щоб видати його за більш якісний продукт. Мова йде про склеєне м'ясо, і як його відрізнити від "правильного" м'ясного продукту.

Також повідомлялося, які продукти заборонено розігрівати повторно, тому що в них виробляються токсини.