Украинка в день рождения получила ценный подарок от папы-военного: трогательное видео
Маленькой девочке, по имени Ева в начале августа исполнилось четыре года. Ее папа, который защищает Украину от оккупантов, сделал ей подарок - приехал к ней в день ее рождения.
Видео в Instagram обнародовала мама девочки - Валерия Коваленко.
Ролик в сети просмотрели более 207 тысяч пользователей и оставили около 200 комментариев.
На видео именинница бежит к огромной подарочной коробке, а затем стоя на цыпочках пытается ее открыть.
Когда девочка увидела, что в коробке находится папа, она радовалась, прыгала и тянула к нему руки. Мужчина был в военной форме и букетом нежных роз. Именинница крепко прижалась к отцу и не могла оторваться от него.
У многих пользователей от просмотра видео на глазах проступили слезы:
- Я вся в слезах, скорейшей нам победы;
- Какая счастливая малышка! До слез;
- Ребенку даже подарок не нужен;
- Пусть у Евы будет каждый день такой счастливый;
- На это можно смотреть вечно;
- Пусть все детки чьи папа и мама сейчас нас защищают, обязательно будут вместе.
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