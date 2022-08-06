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Украинка в день рождения получила ценный подарок от папы-военного: трогательное видео

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 19:31
Украинка в день рождения получила ценный подарок от папы-военного: трогательное видео Маленькая украинка получить в день рождения ценный подарок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Маленькой девочке, по имени Ева в начале августа исполнилось четыре года. Ее папа, который защищает Украину от оккупантов, сделал ей подарок - приехал к ней в день ее рождения.

Видео в Instagram обнародовала мама девочки - Валерия Коваленко.

Ролик в сети просмотрели более 207 тысяч пользователей и оставили около 200 комментариев.

На видео именинница бежит к огромной подарочной коробке, а затем стоя на цыпочках пытается ее открыть.

Когда девочка увидела, что в коробке находится папа, она радовалась, прыгала и тянула к нему руки. Мужчина был в военной форме и букетом нежных роз. Именинница крепко прижалась к отцу и не могла оторваться от него.

У многих пользователей от просмотра видео на глазах проступили слезы:

  • Я вся в слезах, скорейшей нам победы;
  • Какая счастливая малышка! До слез;
  • Ребенку даже подарок не нужен;
  • Пусть у Евы будет каждый день такой счастливый;
  • На это можно смотреть вечно;
  • Пусть все детки чьи папа и мама сейчас нас защищают, обязательно будут вместе.

Ранее мы сообщали, что школьник попросился в военные ВСУ добровольцем.

Также мы писали, что во Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.

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