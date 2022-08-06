Украинка в день рождения получила ценный подарок от папы-военного: трогательное видео

Маленькой девочке, по имени Ева в начале августа исполнилось четыре года. Ее папа, который защищает Украину от оккупантов, сделал ей подарок - приехал к ней в день ее рождения.

Ролик в сети просмотрели более 207 тысяч пользователей и оставили около 200 комментариев.

На видео именинница бежит к огромной подарочной коробке, а затем стоя на цыпочках пытается ее открыть.

Когда девочка увидела, что в коробке находится папа, она радовалась, прыгала и тянула к нему руки. Мужчина был в военной форме и букетом нежных роз. Именинница крепко прижалась к отцу и не могла оторваться от него.

У многих пользователей от просмотра видео на глазах проступили слезы: