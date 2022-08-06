Українка у день народження отримала цінний подарунок від тата-військового: зворушливе відео
Маленькій дівчинці, на ім'я Єва на початку серпня виповнилося чотири роки. Її тато, який захищає Україну від окупантів, зробив їй подарунок - приїхав до неї у день її народження.
Відео у Instagram оприлюднила мама дівчинки - Валерія Коваленко.
Ролик у мережі переглянули понад 207 тисяч користувачів та залишили близько 200 коментарів.
На відео іменинниця біжить до величезної подарункової коробки, а потім стоячи навшпиньки намагається її відкрити.
Коли дівчинка побачила, що в коробці знаходиться тато, вона раділа, стрибала і тягнула до нього руки. Чоловік був у військовій формі та букетом ніжних троянд. Іменинниця міцно притулилася до батька і не могла відірватися від нього.
У багатьох користувачів від перегляду відео на очах проступили сльози:
- Я вся в сльозах, якнайшвидшої нам перемоги;
- Яка щаслива мала! До сліз;
- Дитині навіть подарунок не потрібен;
- Нехай у Єви буде кожен день такий щасливий;
- На це можна дивитися вічно;
- Нехай всі дітки чиї тато і мама зараз нас захищають, обов'язково будуть разом.
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