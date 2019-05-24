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Украинизация: известный артист сделал важное заявление. Видео

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 16:15
Украинизация: известный артист сделал важное заявление. Видео
Александр "Фоззи" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Александр "Фоззи" Сидоренко рассказал, кому нужно прививать любовь к украинского языка

Украинизацию нужно проводить очень осторожно, чтобы действия властей не вызвали у людей "обратной реакции". Такое мнение высказал в комментарии Styler известный украинский музыкант и писатель, лидер группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

По его словам, нужно сегодня уделять больше внимания детскому украиноязычному контенту. В том числе - в интернете.

"Я сторонник того тезиса, что украинизацией надо заниматься на русском языке. Потому что у нас есть часть населения, к которому надо стучаться очень осторожно, и настраиваться соответственно. Украинизовывать надо следующее поколение, бороться за него. В первую очередь нужен контент, а мы проигрываем эту конкуренцию всевозможным видосикам, мемасикам и прикольчикам. Поэтому лучше сосредоточиться на контенте для молодежи, для детишек маленьких. Чтобы украинский язык имел перспективу через 10, 15, 20 лет", - сказал артист.

При этом он отметил, что если сейчас "нагибать" в, например, Харькове людей, то "это вызовет только обратную реакцию".

"Это, может, и правильно, но не очень разумно", - резюмировал Фоззи.

 
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Опубліковано Styler Пʼятниця, 24 травня 2019 р.

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