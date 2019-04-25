Языковой закон: главные мифы и "страшилки"

Фото: Языковой закон (коллаж РБК-Украина)

Вокруг "языкового закона" появилось множество мифов. Опровергаем основные стереотипы, связанные с ним

"Языковой закон" под номером 5670-д "О функционировании украинского языка как государственного" приняли в Верховной Раде.

По задумке его авторов, закон должен обеспечить то, как функционирует русский язык как государственный. К законопроекту внесли множество правок. 24 апреля количество составляло 2065.

К утру четверга 25 апреля, когда за закон должны проголосовать, должны были рассмотреть еще 20 правок. После этого закон наконец-то был принят с правками и предложениями комитета в 11 утра 25 апреля.

"Запам'ятайте цей момент. Мова - це перемога. Слава Україні!" - сразу же после принятия закона в Верховной Раде сказал Андрей Парубий.

Языковой закон уже оброс огромным количеством мифов. Рассмотрим основные из них.

С общественностью не посоветовались, когда подавали законопроект. На самом деле, по словам многих активистов, именно этот законопроект был разработан при участии общественности и экспертов. Его поддержали министерства гуманитарного блока, ученые совета Киевского и Львовского национальных университетов, ученые Киево-Могилянской академии и другие.

В Украине теперь запретят говорить по-русски. Это неправда. В соответствии с нововведениями, на украинском языке должны говорить в публичном пространстве, в государственном секторе, в сфере медицины и образования. Но при этом русский язык точно не запретят.

Фото: Языковой закон (коллаж РБК-Украина)

Украинцы в большинстве говорят на русском, поэтому закон будет невыгоден для подавляющего большинства граждан. На самом же деле, по данным КМИС (Киевского Международного Института Социологии), по состоянию на май 2017 года 68% украинцев считают украинский язык родным, 50% украинцев говорят на украинском дома, а 39% говорят на нем на работе или во время учебы.

По словам активистов, ситуация для поддержки украинского языка так и остается неблагоприятной, пока его доля в публичном пространстве отстает от доли его использования в частной жизни.

На украинском теперь заставят говорить абсолютно всех. Русскоязычных будут притеснять. Это тоже неправда. О принудительной украинизации вообще речь не идет.

На самом деле свободно владеть украинским должны в первую очередь чиновники. Например, президент, народные депутаты, глава парламента и его заместители, премьер-министр и вице-премьеры и всех государственных учреждений. Также – представители местных органов власти, судьи и адвокаты. Украинский должны использовать в работе преподаватели и врачи.

Фото: Что меняет языковой закон (Инфографика 24tv.ua)

Священников заставят вести службу только на украинском. На самом деле нет. Закон не распространяется на язык религиозных обрядов и язык частного общения.

Представителей нацменьшинств будут наказывать за незнание украинского, а свой язык им учить запретят. Тоже неправда. Скорее даже наоборот: тем представителям нацменьшинств, лицам, относящимся к коренным народам, иностранцам и лицам без гражданства, которые не знают украинского языка, будут созданы условия для его изучения.

Государством будет гарантироваться право на обучение на языке нацменьшинства или на языке соответствующего коренного народа одновременно с украинским. Для них запланировано создание отдельных классов или групп с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или коренного народа одновременно с украинским.

СМИ теперь будут только украиноязычными. На самом деле нет. Правда, по умолчанию сайты должны загружаться сначала на украинском языке. Но, конечно, им не запрещено иметь и другие языки.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Верховной радой проходит акция в поддержку "языкового закона".

Кроме того, знаменитая украинская актриса Ирма Витовская эмоционально высказалась об украинском языке. Она рассказала о важности использования украинского языка на телевидении и в других сферах.