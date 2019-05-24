Українізація: відомий артист зробив важливу заяву. Відео

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Олександр "Фоззі" Сидоренко розповів, кому потрібно прививати любов до української мови

Українізацію потрібно проводити дуже обережно, щоб дії влади не викликали у людей "зворотної реакції". Таку думку висловив у коментарі Styler відомий український музикант і письменник, лідер гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.

За його словами, потрібно сьогодні приділяти більше уваги дитячому україномовному контенту. У тому числі - в інтернеті.

"Я є прихильником тієї тези, що українізацією треба займатися російською мовою. Тому що у нас є частина населення, до якого треба стукатися дуже обережно, і налаштовуватися відповідно до цього. Українізовувати треба наступне покоління, боротися за нього. В першу чергу потрібен контент, а ми програємо цю конкуренцію всіляким відосікам, мемасікам і прикольчикам. Тому краще зосередитися на контенті для молоді, для діточок маленьких. Щоб українська мова мала перспективу через 10, 15, 20 років", - сказав артист.

При цьому він зауважив, що якщо зараз "нагинати" у, наприклад, Харкові людей, то "це викличе тільки зворотну реакцію".

"Це, може, і правильно, але не дуже розумно", - резюмував Фоззі.

Вокаліст гурту ТНМК про українізацію Вокалист группы "ТНМК" высказался по поводу украинизации Опубліковано Styler Пʼятниця, 24 травня 2019 р.

Фоззі висловився про українізацію

Нагадаємо, нещодавно лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні першим ділом, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

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