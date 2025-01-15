Ukrainian Fashion Week 2025: програма показів, презентацій та спеціальних подій

Ukrainian Fashion Week (UFW) повертається до Києва, символізуючи віру в майбутнє української моди. Тиждень моди відбудеться з 14 по 17 лютого.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ключові події та нововведення FW25-26.
Понад 40 провідних українських брендів, серед яких FROLOV, GASANOVA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical та багато інших, представлять свої колекції осінь-зима 2025-2026 в рамках офіційного розкладу. На глядачів чекають покази, презентації, трейдшоу та цифрові шоуруми.
Цей сезон UFW пройде у діджитал-форматі - оргомітет відцифрує легендарний Мистецький Арсенал, створивши для брендів-учасників можливість демонструвати свої колекції у віртуальному просторі.
Сезон FW25-26 пройде під гаслом "Віра в майбутнє" і стане платформою для інновацій, креативності, важливих соціальних ініціатив та підтримки молодого покоління українських дизайнерів.
"Мода є важливою складовою національної культури, що формує наше спільне бачення майбутнього, а fashion-спільнота України стала одним з голосів нації, що бореться за свою свободу та ідентичність", - каже співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.
14 лютого
15 лютого
16 лютого
17 лютого
Особливою відзнакою цього сезону стане запуск програми "Одяг з функцією". Ця ініціатива спрямована на створення дизайну, який враховує особливі потреби людей з різними видами травм та інвалідністю, зокрема травмами рук, очей, ніг, а також для тих, хто використовує протези та допоміжні засоби.
UFW співпрацюватиме з командою експертів для розробки та впровадження принципів адаптивного одягу в колекції українських брендів. Це, за словами організаторів, важливий крок до інклюзивності та соціальної відповідальності в українській модній індустрії.
Важливою соціальною складовою UFW 2025 стане також благодійна ініціатива "Обличчя героїв". Цей проєкт спрямований на підтримку українських захисників, які отримали мінно-вибухові травми обличчя.
Кожен дизайнер, який бере участь у UFW, матиме можливість долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію конкретного героя.
Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week - це перший в Україні та один з перших у Східній Європі тиждень прет-а-порте. Перший UFW відбувся у 1997 році. Його мета серед інших полягає у демонстрації нових колекцій українських дизайнерів, сприянні розвитку модної індустрії в Україні та інтеграції її у світовий модний контекст.
UFW відвідують дизайнери, баєри, журналісти, фотографи, стилісти, модні блогери та інші представники модної індустрії з України та з-за кордону, а також шанувальники моди.
За роки існування UFW представив понад 100 дизайнерів, багато з яких отримали міжнародне визнання, потрапили у фокус закордонних ЗМІ та здобули популярність серед знаменитостей.