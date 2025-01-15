Ukrainian Fashion Week 2025: программа показов, презентаций и специальных событий

Ukrainian Fashion Week (UFW) возвращается в Киев, символизируя веру в будущее украинской моды. Неделя моды пройдет с 14 по 17 февраля.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых событиях и нововведениях FW25-26.
Более 40 ведущих украинских брендов, среди которых FROLOV, GASANOVA, J'AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical и многие другие, представят свои коллекции осень-зима 2025-2026 в рамках официального расписания. Зрителей ждут показы, презентации, трейдшоу и цифровые шоурумы.
Этот сезон UFW пройдет в диджитал-формате - оргомитет оцифрует легендарный Мистецький Арсенал, создав для брендов-участников возможность демонстрировать свои коллекции в виртуальном пространстве.
Сезон FW25-26 пройдет под лозунгом "Вера в будущее" и станет платформой для инноваций, креативности, важных социальных инициатив и поддержки молодого поколения украинских дизайнеров.
"Мода является важной составляющей национальной культуры, формирующей наше общее видение будущего, а fashion-сообщество Украины стало одним из голосов нации, которая борется за свою свободу и идентичность", - говорит соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
Особым отличием этого сезона станет запуск программы "Одежда с функцией". Эта инициатива направлена на создание дизайна, который учитывает особые потребности людей с различными видами травм и инвалидностью, в частности травмами рук, глаз, ног, а также для тех, кто использует протезы и вспомогательные средства.
UFW будет сотрудничать с командой экспертов для разработки и внедрения принципов адаптивной одежды в коллекции украинских брендов. Это, по словам организаторов, важный шаг к инклюзивности и социальной ответственности в украинской модной индустрии.
Важной социальной составляющей UFW 2025 станет также благотворительная инициатива "Лица героев". Этот проект направлен на поддержку украинских защитников, которые получили минно-взрывные травмы лица.
Каждый дизайнер, который участвует в UFW, будет иметь возможность присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию конкретного героя.
Напомним, что Ukrainian Fashion Week - это первая в Украине и одна из первых в Восточной Европе неделя прет-а-порте. Первый UFW состоялся в 1997 году. Ее цель среди прочих заключается в демонстрации новых коллекций украинских дизайнеров, содействии развитию модной индустрии в Украине и интеграции ее в мировой модный контекст.
UFW посещают дизайнеры, байеры, журналисты, фотографы, стилисты, модные блогеры и другие представители модной индустрии из Украины и из-за рубежа, а также поклонники моды.
За годы существования UFW представил более 100 дизайнеров, многие из которых получили международное признание, попали в фокус зарубежных СМИ и получили популярность среди знаменитостей.
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