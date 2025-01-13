Мереживо і бахрома: Андре Тан назвав тренди 2025 року, які мають бути в гардеробі кожної модниці

Відомий український модельєр Андре Тан, який раніше назвав тренди взуття на зимовий сезон , розповів, що буде на піку популярності 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Зазначимо, що в попередньому відео дизайнер уже називав тренди, які будуть у моді у 2025 році. Це приталені силуети, яскраві елементи та деталі в образі, а також коричневий колір Mocha Mousse.

У новому відео дизайнер продовжив розповідати про тренди, зазначивши, що ці стали його найулюбленішими.

Мереживо і мереживні елементи

Мереживо повертається на модну арену 2025 року, привносячи в гардероб романтику, витонченість і легкість. Цей вишуканий матеріал не втрачає своєї популярності, але в новому сезоні він набуває сучасних і навіть зухвалих інтерпретацій.

"У 2025 році мереживо буде просто всюди. Колготки, топи, рукавички, взуття, шкарпетки та що завгодно. Це жіночно і сексуально, тому я просто обожнюю цей тренд і я в захваті. Обов'язково додайте мереживні акценти у свій гардероб. Вони зроблять твій образ вишуканим і сексуальним", - зазначив Тан.

Це можуть бути мереживні сукні, топ з мережива в поєднанні з джинсами і шкіряними куртками, спідниці з акцентом у вигляді мережива. Крім того, шарфи, сумки або навіть взуття з мереживними вставками додадуть нотку романтики в будь-який образ.

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Стиль бохо

Назва "бохо" походить від слова "богемний" (bohemian), яке спочатку описувало спосіб життя артистів, музикантів і мандрівників. Бохо-стиль як напрям моди набув популярності в 1960-х і 1970-х роках з розквітом хіпі-культури. Сучасний бохо зберіг дух свободи, додавши нотки розкоші та витонченості.

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"Стиль бохо увірвався в тренди ще минулого року. Бохо-шик - це завжди натуральні тканини, вільні, об'ємні силуети, багатошаровість, безліч деталей, бахрома, мереживо, вишивка, рюші, все яскраве, кольори яскраві, принти. І що стосується аксесуарів, то це капелюшки, хустки, пов'язки та весела біжутерія", - зазначив Андре Тан.

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Дизайнер підкреслив, що обожнює цей стиль, оскільки це стиль 1970-х.

"70-ті - це моя найулюбленіша епоха, якщо говорити про історію костюма", - підкреслив він.

Ключові елементи образу бохо:

Легкі сукні з етнічними візерунками або однотонні максі

Спідниці в стилі хіпі з квітковими або геометричними принтами

Кардигани, кімоно, пончо і жилети додають об'єму і глибини

Принти, вишивки та аплікації, натхненні культурами різних країн

Прикраси з елементами культури: індійські, африканські, мексиканські мотиви.

Бахрома

У 2025 році бахрома повертається на модний Олімп, стаючи ключовим елементом для створення стильних і динамічних образів. Цей декоративний елемент символізує легкість, рух і сміливий підхід до стилю.

"Бахрома - це ключовий елемент бохо-шику й універсальна деталь, яка ідеально вписується в гардероб кожної дівчини. У 2025 році бахроми буде дуже багато", - підкреслив Тан.

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Як використовувати бахрому в образах 2025 року?

Верхній одяг

Пальта і куртки: бахрома прикрашає рукави, спину або краї подолу, додаючи акцент у повсякденні речі.

Жилети: етнічні мотиви з бахромою ідеально поєднуються з джинсами або максіспідницями.

Аксесуари

Сумки: клатчі та сумки з бахромою - мастхев 2025 року. Вони підходять як для повсякденних образів, так і для вечірніх виходів.

Взуття

Бахрома на чоботях, ботильйонах або сандалях додає образу вестерн-шику.

Одяг

Сукні: вечірні моделі з довгою бахромою мають ефектний вигляд і підкреслюють рух.

Спідниці та топи: бахрома створює стильний акцент, особливо якщо вона виконана зі шкіри, замші або металізованих ниток.

Прикраси

Бахрома на сережках, намистах або браслетах робить образ більш витонченим і модним.