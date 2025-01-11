Стьобана куртка і грубі черевики: дружина Усика показала трендовий образ

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина , яка часто підтримує його на поєдинках, продемонструвала в мережі стильний образ із короткою спідницею, стьобаною курткою і черевиками.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

36-річна блогерка останнім часом часто ділиться знімками з професійних фотосесій і демонструє трендові образи, які можна взяти собі на замітку.

Для останньої серії фото вона обрала образ з ультракороткою стьобаною спідницею з блискавкою попереду, стьобаною курткою-бомбером з ґудзиками контрастного кольору і високими чобітьми на масивній підошві.

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Стильний total black look вона доповнила природним макіяжем, розпущеним волоссям і сонцезахисними окулярами.

Детальніше розглядаючи образ дружини українського боксера можна зробити висновки, що вона зібрала в одному образі всі трендові речі 2025 року.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стьобана куртка

Стьобана куртка продовжує залишатися одним з головних трендів 2025 року. Цей стиль поєднує в собі функціональність, комфорт і сучасний зовнішній вигляд, який ідеально вписується в модні тенденції наступного сезону. Стьобані куртки універсальні й підходять для різних погодних умов, що робить їх чудовим вибором для зимового та міжсезонного гардероба.

Стьобана куртка-бомбер - такий фасон являє собою оновлену версію класичного бомбера, але з додаванням стьобаного матеріалу, що забезпечує не тільки додаткове тепло, а й створює цікавий текстурний ефект.

Бомбер зберігає свій класичний силует з резинками на манжетах і по низу, що підкреслює спортивну естетику, але завдяки стьобаному оздобленню має набагато сучасніший і елегантніший вигляд.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Коротка стьобана спідниця

Коротка стьобана спідниця на блискавці спереду - це яскравий і модний тренд 2025 року, який поєднує в собі елементи спортивного стилю і вуличної моди. Такий фасон додає елегантності та динамічності будь-якому образу і підходить для різних сезонів - особливо восени та взимку, завдяки утепленій стьобаній тканині.

Стьобаний матеріал забезпечує не тільки стильний зовнішній вигляд, а й додаткове тепло, що робить спідницю зручною і практичною в холодну пору року.

Блискавка, розташована спереду, додає елементи авангарду та функціональності. Це не тільки зручна деталь для легкості надягання, а й акцент, що робить спідницю стильнішою та незвичнішою.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Грубі черевики

Високі чоботи на плоскій масивній підошві - ще один тренд 2025. Ці черевики поєднують у собі елементи стилю "grunge", утилітаризму та вуличної моди, забезпечуючи не тільки стильний зовнішній вигляд, а й зручність у повсякденному житті.

Основний елемент грубих черевиків - це масивна, часто тракторна підошва з вираженим протектором. Це надає черевикам не тільки ефектного вигляду, а й робить їх зручними для прогулянок у будь-яку погоду.

Наймодніше поєднання - грубі черевики з сукнями та спідницями. Це створює цікавий контраст між жіночністю та мужністю, що є важливою частиною тренду.