Ukrainian Fashion Week 2025: програма показів, презентацій та спеціальних подій
Ukrainian Fashion Week (UFW) повертається до Києва, символізуючи віру в майбутнє української моди. Тиждень моди відбудеться з 14 по 17 лютого.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ключові події та нововведення FW25-26.
Що відомо про Ukrainian Fashion Week FW25-26
Понад 40 провідних українських брендів, серед яких FROLOV, GASANOVA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical та багато інших, представлять свої колекції осінь-зима 2025-2026 в рамках офіційного розкладу. На глядачів чекають покази, презентації, трейдшоу та цифрові шоуруми.
Цей сезон UFW пройде у діджитал-форматі - оргомітет відцифрує легендарний Мистецький Арсенал, створивши для брендів-учасників можливість демонструвати свої колекції у віртуальному просторі.
Сезон FW25-26 пройде під гаслом "Віра в майбутнє" і стане платформою для інновацій, креативності, важливих соціальних ініціатив та підтримки молодого покоління українських дизайнерів.
"Мода є важливою складовою національної культури, що формує наше спільне бачення майбутнього, а fashion-спільнота України стала одним з голосів нації, що бореться за свою свободу та ідентичність", - каже співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.
Офіційний розклад подій сезону FW25-26
14 лютого
- 12:00 - FROLOV (own location)
- 14:00 - CHUPRINA (показ)
- 14:30 - MAKI (презентація проєкту Function 24. Одяг з функцією)
- 15:00 - APSARA / DEMI’KATE / DOBROVA спільний показ
- 16:00 - GURANDA (показ)
- 16:30 - PLNGNS (презентація)
- 17:00 - SANTA (показ)
- 17:30 - Lorashen × RITO (презентація проєкту "Марія Примаченко. У пошуках радості")
- 18:00 - GOLETS (показ)
- 19:00 - NADYA DZYAK (показ)
- 20:00 - MEGOGO презентує українську прем’єру фільму "БЕРЕГИНЯ: реальність очима редакції ELLE" (Італія) (own location)
15 лютого
- 12:00 - KSENIASCHNAIDER (презентація)
- 13:00 - OMELIA (презентація)
- 13:30 - KRISTINA LAPTSO (показ)
- 14:00 - С.ICON / NOVITSKA (спільний показ)
- 15:00 - VIAMARO / DUMKA (спільний показ)
- 16:00 - UPSLOWUSE / TONiA (спільний показ)
- 16:30 - Kachorovska’s Emerging Brands Prize. Нагородження переможця премії
- 17:00 - KHRYSTYNA RACHYTSKA (показ)
- 18:00 - JULIYA KROS (показ)
- 18:30 - ШИПЕЛИК (презентація)
- 19:00 - VOROZHBYT&ZEMSKOVA (показ)
- 20:00 - VIKTORANISIMOV (показ)
16 лютого
- 13:00 - TG BOTANICAL (презентація own location)
- 14:00 - New Names: La Spilla, Shev Studios, Kate Brilliant, E17.Project, Atlan.Tyda
- 15:00 - GOLIUK / MINT (спільний показ)
- 16:00 - YADVIGA NETYKSHA / L’SHIYAN (спільний показ)
- 16:30 - Вручення спеціальної відзнаки для молодих дизайнерів від PHILIPS Steam&Go
- 17:00 - KATERINA RUTMAN (показ)
- 17:30 - UFW х INTERTOP: The Culture of Design. Оголошення переможця
- 18:00 - DARJA DONEZZ (показ)
- 19:00 - ANDREAS MOSKIN (показ)
- 20:00 - SIDLETSKIY (показ)
17 лютого
- 13:00 - KARAVAY (презентація own location)
- 19:00 - J’AMEMME (презентація own location)
- 20:30 - GASANOVA (показ own location)
Розклад показів Ukrainian Fashion Week 2025
"Одяг з функцією"
Особливою відзнакою цього сезону стане запуск програми "Одяг з функцією". Ця ініціатива спрямована на створення дизайну, який враховує особливі потреби людей з різними видами травм та інвалідністю, зокрема травмами рук, очей, ніг, а також для тих, хто використовує протези та допоміжні засоби.
UFW співпрацюватиме з командою експертів для розробки та впровадження принципів адаптивного одягу в колекції українських брендів. Це, за словами організаторів, важливий крок до інклюзивності та соціальної відповідальності в українській модній індустрії.
"Обличчя героїв"
Важливою соціальною складовою UFW 2025 стане також благодійна ініціатива "Обличчя героїв". Цей проєкт спрямований на підтримку українських захисників, які отримали мінно-вибухові травми обличчя.
Кожен дизайнер, який бере участь у UFW, матиме можливість долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію конкретного героя.
Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week - це перший в Україні та один з перших у Східній Європі тиждень прет-а-порте. Перший UFW відбувся у 1997 році. Його мета серед інших полягає у демонстрації нових колекцій українських дизайнерів, сприянні розвитку модної індустрії в Україні та інтеграції її у світовий модний контекст.
UFW відвідують дизайнери, баєри, журналісти, фотографи, стилісти, модні блогери та інші представники модної індустрії з України та з-за кордону, а також шанувальники моди.
За роки існування UFW представив понад 100 дизайнерів, багато з яких отримали міжнародне визнання, потрапили у фокус закордонних ЗМІ та здобули популярність серед знаменитостей.