Ukrainian Fashion Week 2025: програма показів, презентацій та спеціальних подій

Ukrainian Fashion Week (UFW) повертається до Києва, символізуючи віру в майбутнє української моди. Тиждень моди відбудеться з 14 по 17 лютого.

Що відомо про Ukrainian Fashion Week FW25-26

Понад 40 провідних українських брендів, серед яких FROLOV, GASANOVA, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical та багато інших, представлять свої колекції осінь-зима 2025-2026 в рамках офіційного розкладу. На глядачів чекають покази, презентації, трейдшоу та цифрові шоуруми.

Цей сезон UFW пройде у діджитал-форматі - оргомітет відцифрує легендарний Мистецький Арсенал, створивши для брендів-учасників можливість демонструвати свої колекції у віртуальному просторі.

Сезон FW25-26 пройде під гаслом "Віра в майбутнє" і стане платформою для інновацій, креативності, важливих соціальних ініціатив та підтримки молодого покоління українських дизайнерів.

"Мода є важливою складовою національної культури, що формує наше спільне бачення майбутнього, а fashion-спільнота України стала одним з голосів нації, що бореться за свою свободу та ідентичність", - каже співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Офіційний розклад подій сезону FW25-26

14 лютого

12:00 - FROLOV (own location)

14:00 - CHUPRINA (показ)

14:30 - MAKI (презентація проєкту Function 24. Одяг з функцією)

15:00 - APSARA / DEMI’KATE / DOBROVA спільний показ

16:00 - GURANDA (показ)

16:30 - PLNGNS (презентація)

17:00 - SANTA (показ)

17:30 - Lorashen × RITO (презентація проєкту "Марія Примаченко. У пошуках радості")

18:00 - GOLETS (показ)

19:00 - NADYA DZYAK (показ)

20:00 - MEGOGO презентує українську прем’єру фільму "БЕРЕГИНЯ: реальність очима редакції ELLE" (Італія) (own location)

15 лютого

12:00 - KSENIASCHNAIDER (презентація)

13:00 - OMELIA (презентація)

13:30 - KRISTINA LAPTSO (показ)

14:00 - С.ICON / NOVITSKA (спільний показ)

15:00 - VIAMARO / DUMKA (спільний показ)

16:00 - UPSLOWUSE / TONiA (спільний показ)

16:30 - Kachorovska’s Emerging Brands Prize. Нагородження переможця премії

17:00 - KHRYSTYNA RACHYTSKA (показ)

18:00 - JULIYA KROS (показ)

18:30 - ШИПЕЛИК (презентація)

19:00 - VOROZHBYT&ZEMSKOVA (показ)

20:00 - VIKTORANISIMOV (показ)

16 лютого

13:00 - TG BOTANICAL (презентація own location)

14:00 - New Names: La Spilla, Shev Studios, Kate Brilliant, E17.Project, Atlan.Tyda

15:00 - GOLIUK / MINT (спільний показ)

16:00 - YADVIGA NETYKSHA / L’SHIYAN (спільний показ)

16:30 - Вручення спеціальної відзнаки для молодих дизайнерів від PHILIPS Steam&Go

17:00 - KATERINA RUTMAN (показ)

17:30 - UFW х INTERTOP: The Culture of Design. Оголошення переможця

18:00 - DARJA DONEZZ (показ)

19:00 - ANDREAS MOSKIN (показ)

20:00 - SIDLETSKIY (показ)

17 лютого

13:00 - KARAVAY (презентація own location)

19:00 - J’AMEMME (презентація own location)

20:30 - GASANOVA (показ own location)

Розклад показів Ukrainian Fashion Week 2025

"Одяг з функцією"

Особливою відзнакою цього сезону стане запуск програми "Одяг з функцією". Ця ініціатива спрямована на створення дизайну, який враховує особливі потреби людей з різними видами травм та інвалідністю, зокрема травмами рук, очей, ніг, а також для тих, хто використовує протези та допоміжні засоби.

UFW співпрацюватиме з командою експертів для розробки та впровадження принципів адаптивного одягу в колекції українських брендів. Це, за словами організаторів, важливий крок до інклюзивності та соціальної відповідальності в українській модній індустрії.

"Обличчя героїв"

Важливою соціальною складовою UFW 2025 стане також благодійна ініціатива "Обличчя героїв". Цей проєкт спрямований на підтримку українських захисників, які отримали мінно-вибухові травми обличчя.

Кожен дизайнер, який бере участь у UFW, матиме можливість долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію конкретного героя.

Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week - це перший в Україні та один з перших у Східній Європі тиждень прет-а-порте. Перший UFW відбувся у 1997 році. Його мета серед інших полягає у демонстрації нових колекцій українських дизайнерів, сприянні розвитку модної індустрії в Україні та інтеграції її у світовий модний контекст.

UFW відвідують дизайнери, баєри, журналісти, фотографи, стилісти, модні блогери та інші представники модної індустрії з України та з-за кордону, а також шанувальники моди.

За роки існування UFW представив понад 100 дизайнерів, багато з яких отримали міжнародне визнання, потрапили у фокус закордонних ЗМІ та здобули популярність серед знаменитостей.