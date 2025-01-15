Ukrainian Fashion Week 2025: программа показов, презентаций и специальных событий
Ukrainian Fashion Week (UFW) возвращается в Киев, символизируя веру в будущее украинской моды. Неделя моды пройдет с 14 по 17 февраля.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ключевых событиях и нововведениях FW25-26.
Что известно об Ukrainian Fashion Week FW25-26
Более 40 ведущих украинских брендов, среди которых FROLOV, GASANOVA, J'AMEMME, KSENIASCHNAIDER, NADYA DZYAK, TG Botanical и многие другие, представят свои коллекции осень-зима 2025-2026 в рамках официального расписания. Зрителей ждут показы, презентации, трейдшоу и цифровые шоурумы.
Этот сезон UFW пройдет в диджитал-формате - оргомитет оцифрует легендарный Мистецький Арсенал, создав для брендов-участников возможность демонстрировать свои коллекции в виртуальном пространстве.
Сезон FW25-26 пройдет под лозунгом "Вера в будущее" и станет платформой для инноваций, креативности, важных социальных инициатив и поддержки молодого поколения украинских дизайнеров.
"Мода является важной составляющей национальной культуры, формирующей наше общее видение будущего, а fashion-сообщество Украины стало одним из голосов нации, которая борется за свою свободу и идентичность", - говорит соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
Официальное расписание событий сезона FW25-26
14 февраля
- 12:00 - FROLOV (собственная локация)
- 14:00 - CHUPRINA (показ)
- 14:30 - MAKI (презентация проекта Function 24. Одежда с функцией)
- 15:00 - APSARA / DEMI'KATE / DOBROVA совместный показ
- 16:00 - GURANDA (показ)
- 16:30 - PLNGNS (презентация)
- 17:00 - SANTA (показ)
- 17:30 - Lorashen × RITO (презентация проекта "Мария Примаченко. В поисках радости")
- 18:00 - GOLETS (показ)
- 19:00 - NADYA DZYAK (показ)
- 20:00 - MEGOGO презентует украинскую премьеру фильма "БЕРЕГИНЯ: реальность глазами редакции ELLE" (Италия) (own location)
15 февраля
- 12:00 - KSENIASCHNAIDER (презентация)
- 13:00 - OMELIA (презентация)
- 13:30 - KRISTINA LAPTSO (показ)
- 14:00 - С.ICON / NOVITSKA (совместный показ)
- 15:00 - VIAMARO / DUMKA (совместный показ)
- 16:00 - UPSLOWUSE / TONiA (совместный показ)
- 16:30 - Kachorovska's Emerging Brands Prize. Награждение победителя премии
- 17:00 - KHRYSTYNA RACHYTSKA (показ)
- 18:00 - JULIYA KROS (показ)
- 18:30 - ШИПЕЛИК (презентация)
- 19:00 - VOROZHBYT&ZEMSKOVA (показ)
- 20:00 - VIKTORANISIMOV (показ)
16 февраля
- 13:00 - TG BOTANICAL (презентация собственной локации)
- 14:00 - Новые имена: La Spilla, Shev Studios, Kate Brilliant, E17.Project, Atlan.Tyda
- 15:00 - GOLIUK / MINT (совместный показ)
- 16:00 - YADVIGA NETYKSHA / L'SHIYAN (совместный показ)
- 16:30 - Вручение специальной награды для молодых дизайнеров от PHILIPS Steam&Go
- 17:00 - KATERINA RUTMAN (показ)
- 17:30 - UFW х INTERTOP: The Culture of Design. Объявление победителя
- 18:00 - DARJA DONEZZ (показ)
- 19:00 - ANDREAS MOSKIN (показ)
- 20:00 - SIDLETSKIY (показ)
17 февраля
- 13:00 - KARAVAY (презентация собственной локации)
- 19:00 - J'AMEMME (презентация собственной локации)
- 20:30 - GASANOVA (показ own location)
Расписание показов Ukrainian Fashion Week 2025
"Одежда с функцией"
Особым отличием этого сезона станет запуск программы "Одежда с функцией". Эта инициатива направлена на создание дизайна, который учитывает особые потребности людей с различными видами травм и инвалидностью, в частности травмами рук, глаз, ног, а также для тех, кто использует протезы и вспомогательные средства.
UFW будет сотрудничать с командой экспертов для разработки и внедрения принципов адаптивной одежды в коллекции украинских брендов. Это, по словам организаторов, важный шаг к инклюзивности и социальной ответственности в украинской модной индустрии.
"Лица героев"
Важной социальной составляющей UFW 2025 станет также благотворительная инициатива "Лица героев". Этот проект направлен на поддержку украинских защитников, которые получили минно-взрывные травмы лица.
Каждый дизайнер, который участвует в UFW, будет иметь возможность присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию конкретного героя.
Напомним, что Ukrainian Fashion Week - это первая в Украине и одна из первых в Восточной Европе неделя прет-а-порте. Первый UFW состоялся в 1997 году. Ее цель среди прочих заключается в демонстрации новых коллекций украинских дизайнеров, содействии развитию модной индустрии в Украине и интеграции ее в мировой модный контекст.
UFW посещают дизайнеры, байеры, журналисты, фотографы, стилисты, модные блогеры и другие представители модной индустрии из Украины и из-за рубежа, а также поклонники моды.
За годы существования UFW представил более 100 дизайнеров, многие из которых получили международное признание, попали в фокус зарубежных СМИ и получили популярность среди знаменитостей.
Тем временем Андре Тан назвал тренды 2025 года, которые должны быть в гардеробе каждой модницы.