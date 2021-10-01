Украинец живет с новым сердцем и говорит: 20 лет так не хотелось ходить, как сейчас (видео)

Как живет мужчина

Девять месяцев назад Сергей начинал восстановление после пересадки сердца с прогулок вокруг дома. Сейчас за день он может пройти 21 километр. По словам мужчины прогулки позволяют ему чувствовать себя здоровым.

"Жить стал полноценной жизнью. Ходить хочется каждый день, и много. Здорово себя чувствую. Двадцать лет так не хотелось ходить, как сейчас, хожу. Все стало после операции улучшаться. Я это почувствовал, еще находясь в больнице, когда уже ходил по больничному коридору", – говорит житель города Сарны Сергей.

Стало известно, как живет мужчина, которому первому пересадили сердце в Ровенской области (suspilne.media)

Как прошла операция

Операцию в Ровенской городской больнице Сергею в прошлом году в декабре сделали бесплатно. Тогда это была первая успешная пересадка сердца в Ровенской области и перед ней врачи пациенту ничего не гарантировали.

Мужчина почти тридцать лет проработал предпринимателем в розничной торговле. После операции физически старается себя не нагружать, но на авто ездит постоянно. Мужчина принимает иммуносупрессанты и еще немалый перечень лекарств.

Иммуносупрессивную терапию мужчине нужно принимать на протяжении всей жизни. Деньги на нее выделяет городской совет.

Стало известно, как живет мужчина, которому первому пересадили сердце в Ровенской области (suspilne.media)

Кто был донором

Мужчина вспоминает, как весной ездил к родственникам 39-летнего ровенчанина Назара Тополюк. Именно его сердце спасло мужчину.

"Сколько буду жить – буду благодарен им. Мы с ними находимся на связи, общаемся. Обмениваемся мнениями о жизни. Был я на могиле донора, Назара. Я ему отдал дань уважения, поблагодарил его, если можно так сказать, за предоставленный мне шанс жить", – говорит Сергей.

Также Сергей обращается к украинцам с просьбой помогать тем, кто нуждается в пересадке органов.