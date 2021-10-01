Українець живе з новим серцем і каже: 20 років так не хотілося ходити, як зараз (відео)

Як живе чоловік

Дев'ять місяців тому Сергій розпочинав відновлення після пересадки серця з прогулянок навколо дому. Зараз за день він може пройти 21 кілометр. За словами чоловіка прогулянки дозволяють йому почуватися здоровим.

"Жити став повноцінним життям. Ходити хочеться кожен день, і багато. Здорово себе почуваю. Двадцять років так не хотілося ходити, як зараз ходжу. Все стало після операції покращуватися. Я це відчув, ще перебуваючи в лікарні, коли вже ходив по лікарняному коридору", – каже житель міста Сарни Сергій.

Стало відомо, як живе чоловік, якому першому пересадили серце у Рівненській області (suspilne.media)

Як пройшла операція

Операцію у Рівненській міській лікарні Сергію торік у грудні зробили безплатно. Тоді це була перша успішна пересадка серця у Рівненській області і перед нею лікарі пацієнту нічого не гарантували.

Чоловік майже тридцять років пропрацював підприємцем у роздрібній торгівлі. Після операції фізично намагається себе не навантажувати, але на авто їздить постійно. Чоловік приймає імуносупресанти та ще чималий перелік ліків.

Імуносупресивну терапію чоловіку потрібно приймати упродовж всього життя. Гроші на неї виділяє міська рада.

Стало відомо, як живе чоловік, якому першому пересадили серце у Рівненській області (suspilne.media)

Хто був донором

Чоловік згадує, як навесні їздив до родичів 39-річного рівнянина Назара Тополюка. Саме його серце врятувало сарненчанина.

"Скільки буду жити – буду вдячний їм. Ми з ними перебуваємо на зв'язку, спілкуємося. Обмінюємося думками про життя. Був я на могилі донора, Назара. Я йому віддав шану, подякував йому, якщо можна так сказати, за наданий мені шанс жити", – каже Сергій.

Також Сергій звертається до українців із проханням допомагати тим, хто потребує пересадки органів.