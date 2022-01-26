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В Киеве под видом сантехников орудуют домушники: будьте осторожны (фото)

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Киев, Среда 26 января 2022 17:25
В Киеве под видом сантехников орудуют домушники: будьте осторожны (фото) В Киеве - новая схема краж (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе появилась новая схема краж в квартирах. Теперь воры пытаются попасть в дома представляясь сантехниками.

Об этом сообщили в Fаcebook-сообществе NEW Русановка.

Так, почтовые ящики жителей столицы забросали бумажками с объявлением о ремонте труб. Киевлян призывают быть осторожными, ведь это грабители.

"Уважаемые жители Русановки. Будьте осторожны. В почтовые ящики положили бумажки с услугой чистки труб – это "домушники". Предупредите пожилых соседей, чтобы не велись на это", – написала киевлянка Яна.

Также в "объявлении" пишет, что в связи с многочисленными засорами канализации в доме "проводится внутренняя отделка сливов в ванных комнатах, раковин и унитазов без снятия труб".

К тому же такие объявления о необходимости записаться на услугу чистки труб появились у каждого подъезда на Русановке.

В Киеве под видом сантехников орудуют домушники: будьте осторожны (фото)

В Киеве орудуют воры под видом сантехников (facebook.com/groups/NewRusanovka)

Кроме того, пользователи рассказали, что звонили мошенники, чтобы спросить, почему соседи в домах жалуются на кражи. В компании заявили, что к мошенничеству они якобы не причастны.

"Сантехники" также называли киевлянам разные названия своей фирмы, сведения о которых вообще отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что в Ровно серийный грабитель обчистил 9 садиков и выносил даже продукты, смесители и градусник.

Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался догнать воров и упал на крышу гаража.

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