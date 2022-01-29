Українець під виглядом дівчини грабував чоловіків на сайтах знайомств: як працювала його схема

У Харкові викрили злочинну діяльність 20-річного хлопця. Він називався жіночими іменами й виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як працював шахрай

Так, у ході переписки молодик пропонував чоловікам разом відвідати кінотеатр, концерт або виставку і надсилав їм посилання на фішинговий сайт із продажу онлайн-квитків.

Зокрема, під час купівлі квитків потерпілі заповнювали форму із зазначенням реквізитів своїх банківських карток. Тому так шахрай отримував доступ до персональних даних банківські картки потерпілих. Також за допомогою різних платіжних систем викрадав кошти.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання 20-річного хлопця та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.

До того ж встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності та оглядається вилучена техніка.

Шахрай виманював гроші у чоловіків під виглядом жінок (hk.npu.gov.ua)