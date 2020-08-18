ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: "шумахер" попал на камеры 28 раз

Вторник 18 августа 2020 12:34
Украинец установил рекорд по нарушению скоростного режима: "шумахер" попал на камеры 28 раз
Водитель нарушил правила скоростного режима рекордное количество раз (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Водитель из Одессы 28 раз нарушил скоростной режим

Патрульная полиция снова рассказала, какой автомобиль нарушил скоростной режим рекордное количество раз. Камеры автоматической фиксации нарушений скоростного режима за прошедшую неделю с 10 по 16 августа поймали автомобиль, который превышал скорость 28 раз.

195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч, зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Наибольшей скорость была у автомобилей: Mercedes-Benz GLE, ГНЗ КА000***— 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ГНЗ АХ707*** — 210 км/ч на автодороге М03 Киев — Харьков — Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.

Чаще всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ГНЗ ВН159*** — 28 раз.

Напомним, что теперь виновным в нарушении ПДД, которое зафиксировано в автоматическом режиме признается не водитель-нарушитель, а юридический владелец транспортного средства.

Как мы ранее писали, новые штрафы за нарушение ПДД в Украине: как проверить и оплатить.

Также мы сообщали, что на украинских дорогах стало больше радаров TruCAM.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины полицияПДД
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь