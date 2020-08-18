Українець встановив рекорд по порушенню швидкісного режиму: "шумахер" потрапив на камери 28 раз

Водій порушив правила швидкісного режиму рекордну кількість разів (фото: pixabay.com)

Водій з Одеси 28 раз порушив швидкісний режим

Патрульна поліція знову розповіла, який автомобіль порушив швидкісний режим рекордну кількість разів. Камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму за минулий тиждень із 10 по 16 серпня зловили автомобіль, який перевищував швидкість 28 разів.

195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км / ч., Зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції в Facebook.

Найбільшою швидкість була у автомобілів: Mercedes-Benz GLE, ДНЗ КА000 *** - 212 км/год і Mercedes-Benz GLS 400, ДНЗ АХ707 *** - 210 км/год на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

Найчастіше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Toyota Camry, ДНЗ ВН159 *** - 28 разів.

Нагадаємо, що тепер винним в порушенні правил дорожнього руху, яке зафіксовано в автоматичному режимі визнається не водій-порушник, а юридичний власник транспортного засобу.

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