Українець здивував досягненням: проїхав майже 600 км на велосипеді, граючи на сопілці гімн України

Житель Миколаївської області зробив незвичайне досягнення. Владислав Козаченко проїхав на старому велосипеді майже 600 кілометрів. При цьому, поки він їхав, грав гімн України на сопілці.

Про це розповіла журналістка Ксюша Машкова в Facebook .

"Цей музичний інструмент він зробив сам з пластикових трубок. Згодом він прикріпив сопілку до керма транспортного засобу", - написала Машкова.

Владислав почав свій шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області, а закінчив через три дні в Тернополі.

Владислав Козаченко (фото: facebook.com/Ксюша Машкова)

"Придумав те, що вмію найкраще. А найкраще я вмію їздити на велосипеді і грати на сопілці. З'явилася така ідея", - сказав чоловік.

Такий незвичайний заїзд чоловік присвятив 30-річчю Незалежності України. При цьому він хотів зареєструвати своє досягнення в Національному реєстрі рекордів України, але там не захотіли приймати його заявку.