Украинец в свой день рождения переплыл одесский залив: "одиссея" вышла с сюрпризом (видео)

Украинец решил необычно отпраздновать свой день рождения и устроил заплыв от Крыжановки в Лиманском районе (село фактически является предместьем Одессы) до пляжа Ланжерон. Разделить радость успешной "одиссеи" Святославу Струтинскому пришлось с пограничниками, которые задержали пловца и доставили на морской вокзал для выяснения обстоятельств.

О своем приключении и неожиданном финале молодой человек подробно рассказал в Facebook.

Чтобы переплыть одесский залив, Святославу потребовалось 5 часов, за которые он преодолел 10 км. Морской вояж 31-летний именинник снимал на видео.

Для начала заплыва он выбрал предрассветный час. В одних плавках сел в такси и приехал на противоположный берег - в Крыжановку. Сделал разминку и с первыми лучами солнца нырнул в море. Дальше было так:

"Первый час плыть с почти нулевой видимостью было стремно. Утренний свет еще не пробивает зеленую муть подводного царства, и я то и дело врезаюсь в медуз. Не смертельно, но печет ощутимо. Что ж, если корнероты - это самое страшное, кого я встречу по пути на тот берег - пусть.

Через пару тысяч гребков я остановился, чтобы осмотреться. Едва различимые на горизонте новостройки далекой Аркадии, кажется, ничуть не приблизились. Зато берег за спиной - весьма отдалился. Прям как тот хоббит, думаю, никогда еще не бывал так далеко от дома. В смысле, от суши. Прячу камеру в кармашек своего сигнального буя и понимаю, что он был неплотно закрыт - мои протеиновые батончики и минералка сейчас где-то на дне залива. Ну, что ж - не возвращаться же.

Еще пару тысяч гребков. Вдох-выдох. Солнце уже высоко, к обществу медуз я привык, а кракен так и не появился. Зато впереди вырос силуэт большого корабля. Вроде, стоит на якоре. Еще час брассом - и я перед ним. С палубы меня заметили, приветливо машут. Отлично, как раз пить охота. Разный автостоп у меня случался в жизни, но так чтоб у судна на рейде попросить скинуть водички - такого пока не бывало. Словил бутылку, напился, поболтал с матросом, гребу дальше.

Вдох-выдох. В наушниках играет Монатик: "Я не устал еще ничуть... Еще успеем, еще успеем отдохнуть". Да, с музыкой в дороге всегда веселее - все происходящее похоже на клип, с офигенной графикой. Правда, сегодня в основном про медуз. Но какие же они все-таки красивые!

Вдох-выдох. Вижу правее курса знакомые очертания белой башенки с красным шпилем. Маяяяк! Никогда не доводилось увидеть его вблизи - отличный повод же! Пусть, не по дороге, но одним километром больше - куда спешить-то? Еще пару тысяч гребков и вот он, красавец.

Потом - длинные портовые молы, огромные подъемные краны... Вдох-выдох. К этому времени навык уворачивания от медуз я уже довел до автоматизма. Но в нескольких местах все равно чувствую ожоги. Кожа на ладонях сморщилась в изюм. Жду, что вот-вот между пальцев отрастут перепонки - буду тогда грести как нормальный ихтиандр. Снова вспомнились утонувшие батончики. Эх...

Вот уже виден купол дельфинария, Ланжерон. Думаю о том, как было бы классно, если б на берегу меня встречали...

Осторожнее со своими желаниями, друзья! Буквально через пару минут дорогу пересекает патрульный катер. Трое пограничников просят меня подняться на борт. Объясняют, что плавать здесь совсем нельзя. По рации докладывают кому-то, что пловец задержан и в скором времени будет доставлен в отделение.

И вот уже ведут меня по длинному коридору в здании морвокзала двое автоматчиков, а между ними я - босиком и в плавках. Одна дверь по пути открыта - там идет планерка. Ловлю взгляды двух девушек в форме. Видя, как их глаза округляются, не могу сдержать смеха. Мои конвоиры тоже улыбаются до ушей. Но на всякий случай напоминают, чтоб камеру тут не включал.

Протокол составлять пришла одна из тех девушек.

- Дата рождения?

- Второго, девятого, восемьдесят девятого.

- (смотрит, улыбается) ... ну, с Днем рождения! Откуда плыл-то?

- Спасибо! Из Крыжановки.

- И как?

- Классно. За пять часов справился.

- Так, Святослав, есть кому документы привезти?

- Есть. Можно ваш телефончик? - (снова улыбается) - Я домой позвоню.

- Алло, Мам? Доброе утро! С именинником тебя! Я это... в плену на морвокзале. Ага. Привезите мне, пожалуйста, паспорт... и одежду".

Видео: Украинец переплыл одесский залив в свой день рождения

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