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11-летняя украинка установила потрясающий силовой рекорд: это не удавалось никому

Киев, Среда 29 июля 2020 11:21
11-летняя украинка установила потрясающий силовой рекорд: это не удавалось никому
Украинка установила силовой рекорд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Школьница установила рекорд, которого не было даже среди ее ровесников-мальчиков

Ученица средней школы №304, каратистка Дарья Острищенко установила силовой рекорд "Планка на локтях" для Национального реестра рекордов Украины. 11-летняя девочка неподвижно продержала в позиции тело 50 минут 3 секунды.

По сей день в украинской книге рекордов среди детей планку на локтях никто не регистрировал. Чтобы рекорд таки зафиксировали, в планке надо простоять как минимум полчаса. По словам Дарьи, она может намного больше. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Фиксация рекорда состоялась 28 июля – в день рождения Дарьи. Девочка тренировалась на протяжение двух месяцев каждый день. Ее лучший результат - один час и две минуты.

Тренер малышки рассказала, что к рекорду девочку подстегнул карантин. Наставница детей давала им спортивные задания и они их выполняли. К такому успеху стимулировали и родители школьницы, они вовсю верили в силы своей дочери.

11-летняя украинка побила силовой рекорд

Как мы ранее писали, в Украине годовалый "спартанец" установил потрясающий спортивный рекорд. Ребенок сделал 430 непрерывных повторений на пресс и попал в Книгу рекордов Украины.

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