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Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Новина українською →
Британия, Понедельник 13 декабря 2021 19:01
Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна Коллаж РБК-Украина: украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании
Автор: Роман Мирончук

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандгерст. Кадет получил особое отличие - Международный Меч.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Киеве на своей странице в Facebook.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

Награду украинцу вручило Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

"Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!" – говорится в сообщении.

Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса АннаУкраинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии: его наградила принцесса Анна

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом военной академии Великобритании (фото: facebook.com/ukinukraine)

Отметим, что 71-летняя принцесса Анна является дочерью королевы Елизаветы II. В этот праздничный день принцесса появилась на публике в светло-зеленом пальто. При этом на ее груди красовалась большая золотая брошь.

Данную Королевскую академию окончил Черчилль, принц Гарри, а также множество членов королевских семей разных стран, аристократов, политиков и военных деятелей со всего мира.

Напомним, в прошлом году лучшим иностранным студентом академии стал также украинец - Антон Совенко. Парень родился в Полтавской области. При этом среди курсантов он был самым молодым. На тот момент ему было всего 19 лет.

Антон стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в британской военной академии. После учебы в Англии он вернулся в военную академию в Одессе. За год отсутствия он пропустил 30 экзаменов и ему пришлось их здать.

Ранее мы писали о том, что украинская школьница Анна-Мария Баландина победила на всемирном конкурсе поэзии в Париже.

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Великобритания украинец
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