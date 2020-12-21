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Таким вы его еще не слышали: оркестр США "до мурашек" исполнил "Щедрик" (видео)

Понедельник 21 декабря 2020 13:28
Таким вы его еще не слышали: оркестр США "до мурашек" исполнил "Щедрик" (видео)
Американский оркестр исполнил "Щедрик" (Скрин видео USEmbassyKyiv)
Автор: Людмила Жукова

Военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик". Видео с исполнением появилось на странице YouTube посольства США в Киеве.

По словам подполковника и руководителя оркестра Кристины Мур Уррутии, у Украины нет лучшего партнера и союзника, чем США. Америка всецело поддерживает стремление нашей страны к суверенитету.

"Сегодня "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", - сказала Уррутия.

Напомним, что рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов"). Происхождение оригинальной мелодии "Щедрик" неизвестно. А обработка украинского композитора впервые прозвучала в исполнении хора Киевского университета в 1916 году.

Военный оркестр США исполнил "Щедрик"

В комментариях украинцы эмоционально отреагировали на исполнение "Щедрика".

  • Дуже чудове виконання! Дякую вам за привітання, веселих вам свят та щасливого Різдва!
  • Чудове виконання!!! Слухала із посмішкою на обличчі!!! Дякуємо за привітання!!! І вам гарних свят!!!!
  • Велика вдячність. Дуже гарне виконання!
  • Молодці. Добра пісня. Добрі обличчя у виконавців. Хороший настрій.
  • Це ж наша українська пісня, яка свого часу потрапила за океан з нашими мігрантами !!! Чудове виконання !! Best wishes, USAFE Band and Lieutenant Colonel Moore! You're beautiful!! Merry Christmas, America !! God bless you!!
  • Мурашки по тілу пробігли. Дякую за таке прекрасне виконання пісні.

Как мы ранее писали, нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик".

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Новости Украины Жизнь щедрик

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