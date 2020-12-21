Таким вы его еще не слышали: оркестр США "до мурашек" исполнил "Щедрик" (видео)

Военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик". Видео с исполнением появилось на странице YouTube посольства США в Киеве.
По словам подполковника и руководителя оркестра Кристины Мур Уррутии, у Украины нет лучшего партнера и союзника, чем США. Америка всецело поддерживает стремление нашей страны к суверенитету.
"Сегодня "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", - сказала Уррутия.
Напомним, что рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов"). Происхождение оригинальной мелодии "Щедрик" неизвестно. А обработка украинского композитора впервые прозвучала в исполнении хора Киевского университета в 1916 году.
Военный оркестр США исполнил "Щедрик"
В комментариях украинцы эмоционально отреагировали на исполнение "Щедрика".
Как мы ранее писали, нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик".
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