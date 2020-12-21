Таким вы его еще не слышали: оркестр США "до мурашек" исполнил "Щедрик" (видео)

Американский оркестр исполнил "Щедрик" (Скрин видео USEmbassyKyiv)

Военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик". Видео с исполнением появилось на странице YouTube посольства США в Киеве.

По словам подполковника и руководителя оркестра Кристины Мур Уррутии, у Украины нет лучшего партнера и союзника, чем США. Америка всецело поддерживает стремление нашей страны к суверенитету.

"Сегодня "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", - сказала Уррутия.

Напомним, что рождественская колядка "Щедрик" известна во всем мире именно в обработке Николая Леонтовича и имеет английское название "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов"). Происхождение оригинальной мелодии "Щедрик" неизвестно. А обработка украинского композитора впервые прозвучала в исполнении хора Киевского университета в 1916 году.

Военный оркестр США исполнил "Щедрик"

В комментариях украинцы эмоционально отреагировали на исполнение "Щедрика".

Дуже чудове виконання! Дякую вам за привітання, веселих вам свят та щасливого Різдва!

Чудове виконання!!! Слухала із посмішкою на обличчі!!! Дякуємо за привітання!!! І вам гарних свят!!!!

Велика вдячність. Дуже гарне виконання!

Молодці. Добра пісня. Добрі обличчя у виконавців. Хороший настрій.

Це ж наша українська пісня, яка свого часу потрапила за океан з нашими мігрантами !!! Чудове виконання !! Best wishes, USAFE Band and Lieutenant Colonel Moore! You're beautiful!! Merry Christmas, America !! God bless you!!

Мурашки по тілу пробігли. Дякую за таке прекрасне виконання пісні.

Как мы ранее писали, нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик".