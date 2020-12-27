Українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній (відео)

У Харкові створили унікальну крихітну кобзу (колаж: РБК-Україна)

Харківський майстер по створенню унікальних етнічних інструментів Назар Божинський створив унікальну мініатюрну кобзу, придатну для гри. Щоб сконструювати інструмент, майстер витримував всі товщини, підбирав потрібне дерево і шукав найтонші струни. Довжина минікобзи – 11 сантиметрів.

Як передає 24 канал, інструмент зроблений за всіма канонами старих майстрів. Раніше майстер вже створював кобзу довжиною в 4 сантиметри, а також виготовляв у такому форматі ліри, торбани, бандурки та інші атрибути для музики. І всі вони – не просто сувеніри, а реальні інструменти, правда в рази менше стандартних.

"Лад може тримати така (кобза) як долоня. Якщо меншого розміру, то тримати його дуже важко. Це мінімальна, на яку ще можна натягнути струну", – розповідав майстер.

Минікобзою, до речі, користується мініатюрний козак Мамай. Майстриня Марина Соколенко з Харкова перевтілює ляльок Барбі в українок і українців. Так, одна з ляльок стала ще й кобзарем. Своїм завданням майстриня ставить оживити прадідівські побут і одяг.

Мініатюрна кобза (скріншот з відео)

"Випустили ляльку Кена, який з зачіскою як чуб. Він як раз з таким типом тіла, яким стає можливим посадити Кена в позу за картиною козака Мамая", – розповіла майстриня.

Дівчина планує створити тріо музикантів і в цьому їй допоможе Божинський. Тепер ще двом лялькам треба створити миніскрипку, басолі та цимбали.

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