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Українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній (відео)

Харків, Неділя 27 грудня 2020 13:40
Українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній (відео)
У Харкові створили унікальну крихітну кобзу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Харківський майстер по створенню унікальних етнічних інструментів Назар Божинський створив унікальну мініатюрну кобзу, придатну для гри. Щоб сконструювати інструмент, майстер витримував всі товщини, підбирав потрібне дерево і шукав найтонші струни. Довжина минікобзи – 11 сантиметрів.

Як передає 24 канал, інструмент зроблений за всіма канонами старих майстрів. Раніше майстер вже створював кобзу довжиною в 4 сантиметри, а також виготовляв у такому форматі ліри, торбани, бандурки та інші атрибути для музики. І всі вони – не просто сувеніри, а реальні інструменти, правда в рази менше стандартних.

"Лад може тримати така (кобза) як долоня. Якщо меншого розміру, то тримати його дуже важко. Це мінімальна, на яку ще можна натягнути струну", – розповідав майстер.

Минікобзою, до речі, користується мініатюрний козак Мамай. Майстриня Марина Соколенко з Харкова перевтілює ляльок Барбі в українок і українців. Так, одна з ляльок стала ще й кобзарем. Своїм завданням майстриня ставить оживити прадідівські побут і одяг.

Українець створив унікальну крихітну кобзу і зіграв на ній (відео)

Мініатюрна кобза (скріншот з відео)

"Випустили ляльку Кена, який з зачіскою як чуб. Він як раз з таким типом тіла, яким стає можливим посадити Кена в позу за картиною козака Мамая", – розповіла майстриня.

Дівчина планує створити тріо музикантів і в цьому їй допоможе Божинський. Тепер ще двом лялькам треба створити миніскрипку, басолі та цимбали.

Нагадаємо, що раніше українську новорічну пісню "Щедрик" виконали на вершинах гір. Звучання заворожує.

Як ми раніше писали, військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик".

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