Украинец сделал в яйце 52 тысячи отверстий: установил два мировых рекорда

"17 апреля 2021 в Владимир-Волынском мы провели регистрацию сразу двух мировых рекордов - "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе гусиного яйца" и "Максимальное количество отверстий, просверленных в скорлупе куриного яйца", - отметила она в своем посте.

Стоит отметить, что в скорлупе гусиного яйца 52 754 просверленных отверстия и диаметр каждого из них составляет всего 0,2 мм. Практически между отверстиями расстояние на скорлупе осталось шире нити.

Анатолий Бойко создал произведение искусства из обычного куриного яйца, просверлив в скорлупе 33 436 отверстия диаметром 0,15 мм. Практически, это отверстия диаметром как человеческий волос. Для этой ювелирной работы мастеру понадобился месяц ежедневной кропотливой работы и 55 сверл.

Работа Анатолия Бойко (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Национальный Реестр Рекордов нашел в мире аналог такой работы в Боснии, но со значительно меньшим параметром - там в скорлупе куриного яйца было сделано 14 129 отверстий.

Яйцо, созданное по той же техники в Боснии (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Анатолия Бойко в мире называют "Волынский Фаберже". Всего в его коллекции около 500 уникальных работ из скорлупы яиц, украшенных металлом и драгоценными камнями, ни одна из которых не повторяется.