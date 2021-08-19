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Українець зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського: чоловік став зіркою мережі (фото)

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 21:35
Українець зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського: чоловік став зіркою мережі (фото) Українець набив на нозі тату з Зеленським (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили чоловіка, який на гомілці лівої ноги набив портрет Президента України Володимира Зеленського.

Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Ігор Тихолаз.

За словами чоловіка, фото він знайшов у мережі.

Зазначається, що чоловіка із портретом Зеленського на нозі помітили у Києві на трамвайній зупинці. Достеменно невідомо, кому саме належить це тату.

Татуювання викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Люди у коментарях реагували по-різному, в основному вони дивувалися з чоловіка. Але були і досить агресивні відгуки.

  • На іншій Порошенко мав би бути;
  • Через декілька років вона сповзе до п'яти;
  • Питання: навіщо?;
  • Рідкісний птах;
  • Помітив себе наліпкою;
  • У мене нема слів. Оце фанати!;
  • Ну набив собі і набив, тобі яке діло до життя інших. Можеш і ти набити тату з Порошенком;
  • Такого ще не бачив.

Українець зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського: чоловік став зіркою мережі (фото)Українець набив на нозі тату з Зеленським (фото: facebook.com/tiholaz)

Раніше ми повідомляли, що харків'янин набив на обличчі тату "Кернес живий". Чоловік пояснив свій вчинок.

Також через деякий час ще один місцевий житель набив схоже тату, але вже на нозі. Чоловік зобразив градоначальника в костюмі і з легкою неголеністю.

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Володимир Зеленський Тату
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