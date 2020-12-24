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Еще один житель Харькова сделал себе тату с Кернесом

Харьков, Четверг 24 декабря 2020 21:01
Еще один житель Харькова сделал себе тату с Кернесом
Тату в честь Кернеса сделал еще один харьковчанин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Харькове появился еще один случай, когда местный житель выявил желание сделать татуировку в честь умершего мэра города Геннадия Кернеса. Мужчина набил на ноге градоначальника в костюме и с легкой небритостью.

Видео процесса нанесения татуировки появилось в Telegram-канале "Харьков Life".

"В честь лучшего правителя города… Ты в наших сердцах", - сопровождает кадры комментарий.

Тату в честь Кернеса сделал еще один харьковчанин (видео: Telegram-канале "Харьков Life")

Напомним, в день похорон Геннадия Кернеса украинец Евгений Ивашко "прославился" в сети из-за своей татуировки "Кернес жив", которую набил на лбу прямо над надбровной дугой. При этом он сам процесс снял на видео и выложил в сети.

При этом поступок харьковчанина некоторые восприняли как попытка стать популярным на "хайпе". Некоторые пользователи сети предположили, что татуировка на лице просто временная.

Сам герой татуировки рассказал, что она настоящая. При этом он осознано пошел на этот шаг.

"Это великий человек, я считаю. Он - как Цой, останется навсегда живым в нашем сердце. Это единственный голова, который делал для города и харьковчан... ну он делал много, кто бы там чего не говорил", - прокомментировал Евгений.

Мы также писали о том, что во время похорон Кернеса неизвестные взрывали салют. Инцидент случился рядом с кладбищем №2 на улице Пушкинской, на котором происходило погребение.

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Новости Украины Жизнь ХарьковГеннадий Кернес

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