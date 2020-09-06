Украинец решил переделать "волынский джип" в "Гелик", но что-то пошло не так

Украинец решился на реализацию интересной и сложной задачи - переделать украинский внедорожник в "Гелик". Но в определенный момент что-то пошло не так - то ли запал исчез, то ли деньги закончились.

Курьезные фото ЛуАЗ, которому не суждено стать Geländewagen, появились на сайте mmr.net.ua.

Внедорожник ЛуАЗ (Луцкий автомобильный завод) по праву считается одним из легендарных украинских внедорожников. Он в цене у коллекционеров, но один из любителей покрутить гайки решил пойти дальше.

"Волынский джип" так и не стал Mercedes-Benz G-класса. По словам автомобилиста, он устал выполнять все необходимые работы и подбирать нужные запасные части и элементы. Владелец успел поменять передний экстерьер автомобиля, потратив на это 1 200 долларов.

Украинец хотел сделать "Гелик" из ЛуАЗа (фото: mmr.net.ua)

Тем не менее, автомобилист не отчаивается, Сейчас недоделанный проект стоит на продажу, и владелец хочет получить за него ту сумму, которую он в него вложил.

ЛуАЗ так и не стал "Геликом" (фото: mmr.net.ua)

Отметим, что серия автомобилей повышенной проходимости, разработки и производства Луцкого автомобильного завода (ЛуАЗ) выпускалась с 1966 по 1992 год.

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