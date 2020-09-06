Українець вирішив переробити "волинський джип" в "Гелік", але щось пішло не так

Українець зважився на реалізацію цікавого і складною завдання - переробити український позашляховик в "Гелік". Але в певний момент щось пішло не так - чи то запал зник, чи то гроші закінчилися.

Курйозні фото ЛуАЗ, якому не судилося стати Geländewagen, з'явилися на сайті mmr.net.ua.

Позашляховик "ЛуАЗ" (Луцький автомобільний завод) по праву вважається одним з легендарних українських позашляховиків. Він в ціні у колекціонерів, але один з любителів покрутити гайки вирішив піти далі.

"Волинський джип" так і не став Mercedes-Benz G-класу. За словами автомобіліста, він втомився виконувати всі необхідні роботи і підбирати потрібні запасні частини і елементи. Власник встиг поміняти передній екстер'єр автомобіля, витративши на це 1 200 доларів.

Українець хотів зробити "Гелік" з Луазу (фото: mmr.net.ua)

Тим не менш, автомобіліст не впадає у відчай, Зараз недороблений проект стоїть на продаж, і власник хоче отримати за нього ту суму, яку він у нього вклав.

ЛуАЗ так і не став "Геліком" (фото: mmr.net.ua)

Відзначимо, що серія автомобілів підвищеної прохідності, розробки і виробництва Луцького автомобільного заводу (ЛуАЗ) випускалася з 1966 по 1992 рік.

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