Украинец разбогател на 45 тысяч, продав 1-гривневую монету: как она выглядит

Украинец продал редкую монету номиналом 1 гривна за огромные деньги - более чем 45 тысяч гривен.

Лот выставили в разделе "Нумизматика" на сайте для коллекционеров.

В чем же уникальность монеты

Такая монета была выпущена в 1992 году, изготовлена она из алюминия (в обороте первые 1 гривны были из латуни). Также монета имеет "гладкий гурт" - то есть необработанное насечками "ребро".

На терминологии нумизматики монета классифицируется как 2ААг+. Это означает, что она изготовлена на "толстой заготовке".

Продана она была коллекционером из Киева 13 февраля этого года за 45 679 грн.

Скриншот: violity.com

Это интересно и важно знать об украинских монетах

Первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек делали из латуни - в 1992, 1994-1996 годах. Затем использовалась алюминиевая бронза, а в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Монеты номиналом 1 гривна также делали из латуни (1992, 1995 и 1996). Далее с 2001-го года их стали изготавливать из алюминиевой бронзы.

С 2018-го года начали чеканить уже современные монеты номиналом 1 и 2 гривны. Их делают из стали с гальваническим покрытием. А в 2019-2020 начался выпуск монет 5 и 10 гривен из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Они в будущем заменят бумажные купюры такого же номинала, которые имеют очень быстрый износ.

Сейчас в обороте остались только монеты номиналом в 10 и 50 копеек, а 1, 2, 5 и 25-копееечные уже изъяли из наличного обращения.