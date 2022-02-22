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Українець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядає

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Вівторок 22 лютого 2022 10:55
Українець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядає Фото: в Україні продали цінну 1 гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Українець продав рідкісну монету номіналом 1 гривня за величезні гроші - більш ніж 45 тисяч гривень.

Лот виставили в розділі "Нумізматика" на сайті для колекціонерів.

У чому ж унікальність монети

Така монета була випущена в 1992 році, виготовлена вона з алюмінію (в обороті перші 1 гривні були з латуні). Також монета має "гладкий гурт" - тобто необроблене насічками "ребро".

Українець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядаєУкраїнець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядаєУкраїнець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядає

На термінології нумізматики монета класифікується як 2ААг+. Це означає, що вона виготовлена на "товстій заготівлі".

Продана вона була колекціонером з Києва 13 лютого цього року за 45 679 грн.

Українець розбагатів на 45 тисяч, продавши 1-гривневу монету: як вона виглядає

Скріншот: violity.com

Це цікаво і важливо знати про українські монети

Перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок робили з латуні - в 1992, 1994-1996 роках. Потім використовувалася алюмінієва бронза, а врешті-решт перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Монети номіналом 1 гривня також робили з латуні (1992, 1995 і 1996). Далі з 2001-го року їх стали виготовляти з алюмінієвої бронзи.

З 2018-го року почали карбувати вже сучасні монети номіналом 1 і 2 гривні. Їх роблять зі сталі з гальванічним покриттям. А в 2019-2020 почався випуск монет 5 і 10 гривень з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. Вони в майбутньому замінять паперові купюри такого ж номіналу, які мають дуже швидкий знос.

Зараз в обороті залишилися тільки монети номіналом в 10 і 50 копійок, а 1, 2, 5 і 25-копійчані вже вилучили з обігу.

Раніше ми писали про 10-копійчану монету, яка зможе збагатити її власника більш ніж на 1000 доларів.

Також повідомлялося про 50 копійок, які зроблять вас багатієм, адже за неї просять 120 тисяч.

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