Украинец рассказал о борьбе с коронавирусом в Китае: даже маски бесплатные

Украинец Владислав Золотарев, который сейчас находится в Китае, рассказал о борьбе с коронавирусом в пригороде Гонконга. Он рассказал, что паники у местного населения практически не было, а нарушений карантина он не замечал. Также он сообщил, что меры по борьбе с эпидемией финансировались государством. Об этом сообщает журналистка STYLER, которая взяла комментарий у Владислава Золотарева.

Украинец рассказал, как проходил карантин на территориях, прилегающих к Гонконгу.

"Паники у китайцев нет и особо не было, потому что все дефицитные товары типа масок и антисептиков восполнились через неделю после начала эпидемии. Кроме того, государство раздает маски в специальных учреждениях совершенно бесплатно. Были закрыты все общественные места, но супермаркеты работали в старом режиме", - говорит Владислав.

При этом, украинец признался, что в Китае оставаться не планирует, несмотря на высокий уровень эпидемиологической подготовки и утихающую эпидемию.

"Я планирую уезжать из Китая, но не из-за коронавируса. Моя профессия связана с выступлением в публичных местах, а из-за эпидемии они закрыты. Наш работодатель на следующей неделе планировал покупку обратных билетов каждому из сотрудников-иностранцев, которых более половины. Но выехать не удалось. Ждем начала апреля", - добавил он.

Владислав Золотарев в Китае (фото: instagram.com/_banksy91)

Владислав признался, что ситуация в Новых Санжарах пугает его и каждого, кто может быть помещен на карантин в этой обсервации.

"То, что было в Санжарах - это уму не постижимо. Если честно, я думаю, что это ошибка информирования населения. Ничего подобного в Китае не было и не могло быть, потому что китайцы объединяются вместе против одного врага - коронавируса. Мне иногда становится страшно, что, если я полечу прямым рейсом и буду эвакуирован, мне придется пережить что-то подобное", - подытожил Владислав.

Напомним, что ранее медики рассказали, когда закончится пандемия коронавируса.