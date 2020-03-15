Українець розповів про боротьбу з коронавірусом в Китаї: навіть маски безкоштовні

Українець Владислав Золотарьов, який зараз знаходиться в Китаї, розповів про боротьбу з коронавірусом в передмісті Гонконгу. Він розповів, що паніки у місцевого населення практично не було, а порушень карантину він не помічав. Також він повідомив, що заходи щодо боротьби з епідемією фінансувалися державою. Про це повідомляє журналістка STYLER, яка взяла коментар у Владислава Золотарьова.

Українець розповів, як проходив карантин на територіях, прилеглих до Гонконгу.

"Паніки у китайців немає та особливо не було, тому що всі дефіцитні товари типу масок і антисептиків поповнились через тиждень після початку епідемії. Крім того, держава роздає маски в спеціальних установах абсолютно безкоштовно. Були закриті всі громадські місця, але супермаркети працювали в старому режимі", - говорить Владислав.

При цьому, українець зізнався, що в Китаї не планує залишатися, попри високий рівень епідеміологічної підготовки та спад епідемії.

"Я планую їхати з Китаю, але не через коронавірус. Моя професія пов'язана з виступом в публічних місцях, а через епідемію вони закриті. Наш роботодавець наступного тижня планував придбання зворотних квитків кожному з працівників-іноземців, яких більша частина. Але виїхати не вдалося. Чекаємо початку квітня", - додав він.

Владислав Золотарьов в Китаї (фото: instagram.com/_banksy91)

Владислав зізнався, що ситуація в Нових Санжарах лякає його і кожного, хто може бути поміщений на карантин у цій обсервації.

"Те, що було в Санжарах - це розуму не зрозуміло. Якщо чесно, я думаю, що це помилка інформування населення. Нічого подібного в Китаї не було і не могло бути, тому що китайці об'єднуються разом проти одного ворога - коронавіруса. Мені іноді стає страшно, що, якщо я полечу прямим рейсом і буду евакуйований, мені доведеться пережити щось подібне", - підсумував Владислав.

Нагадаємо, що раніше медики розповіли, коли закінчиться пандемія коронавіруса.