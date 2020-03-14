Медики рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Коронавирус уйдет в июне (Коллаж РБК-Украина)

Китайские специалисты прогнозируют, что коронавирус пойдет на спад к июню

Коронавирус в Украине убил одну женщину. Люди задаются вопросом, когда же пандемия в мире закончится. Пандемия нового коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), может закончиться к июню. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань. Об этом пишет New York Post.

"Если все страны смогут мобилизоваться, то это может закончиться к июню", — сказал доктор.

Он призвал все страны следовать инструкциям ВОЗ и делать все возможное на национальном уровне. По словам эксперта, если какие-то государства не будут серьезно относиться к заболеванию и активно действовать, то пандемия продлится дольше. Наньшань также уточнил, что замедлить распространение вируса может теплая погода.

Напомним, что число заболевших вирусом COVID-19 по всему миру уже превысило 121 тысячу человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Напомним, что 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышльского района Житомирской области. Пенсионерка 1 марта вернулась из Польши, и только 3 марта почувствовала, что заболела.

Кстати, за рубежом было зарегистрировано 5 случаев заражения COVID-19 у украинцев. Из них 1 в Италии и еще 4 - в Японии.