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Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: в чем особенность этой монеты

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Понедельник 07 февраля 2022 17:47
Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: в чем особенность этой монеты Фото: Укранец продал монету 5 копеек за 10 тысяч (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Житель Львова продал на популярном интернет-аукционе для нумизматов редкую монету номиналом в 5 копеек за максимальную цену – 10 тысяч гривен. Эта монета была выпущена в 1992 году.

В чем особенность этой монеты и почему она стоит так дорого, рассказали в издании "Монеты-ягодки".

Владелец лота – нумизмат из города Львов Иван Магера. 6 февраля он продал монету номиналом в 5 копеек 1992 года за максимальную сумму – 10 301 гривна.

Эта монета классифицируется как 1.1 ААК и у нее особенная крупная насечка гурта. У обычных монет – мелкая насечка и они не представляют особенной ценности.

"Эти 5 копеек 1992 года отчеканили на монетном дворе в Италии. Из-за ошибки часть монет отчеканили в гуртовом кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка", - рассказал нумизмат о своем раритете.

Украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен: в чем особенность этой монеты

Скриншот

Стоит отметить, что в 1992 году в Италии было отчеканено 446 млн штук монет. Сколько из них имеют крупную насечку – неизвестно. И на аукционах такие монеты встречаются редко.

На популярных онлайн-площадках для нумизматов за последние годы было всего 10 таких лотов. Цена монеты в среднем – от 4500 до 6500 гривен.

Еще одна монета номиналом в 5 копеек 1992 года с тонким средним зубом трезубца также имеет ценность. Ее на аукционах продают за 2200-3600 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, за какую монету номиналом в 1 гривну можно получить 6 тысяч.

А также рассказывали о том, как выглядит монета в 10 копеек, за которую дают 8 тысяч гривен.

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