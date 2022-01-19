Такие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монета
В Украине монету номиналом 10 копеек продают за 281 доллар (почти 8 тысяч гривен). В частности, монета была выпущена в 1992-м и имеет дефект.
Так, монету разместили на специализированном аукционе Violity
В чем особенность монеты
Отметим, такую монету можно получить вместе со сдачей в магазине или найти в копилке.
Она выплавлена из латуни и весит стандартные 1,72 г.
Продавец отметил, что монета в хорошем состоянии и без дефектов. Однако, на размещенных фотографиях можно увидеть, что она поцарапана.
Отметим, что на аверсе над буквой "і" в слове "копійок" отсутствует точка. К тому же на реверсе очень поврежден герб.
Кроме того, на обозначении года выпуска цифра "2" отлита с дефектом.
В Украине монету в 10 копеек продают за 8 тысяч (violity)
Ранее мы сообщали, что за такие 5 копеек обогатят вас почти на 15 тысяч.
Также мы писали, что в Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч.