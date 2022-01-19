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Такие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монета

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Среда 19 января 2022 19:58
Такие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монета В Украине продают уникальные 10 копеек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине монету номиналом 10 копеек продают за 281 доллар (почти 8 тысяч гривен). В частности, монета была выпущена в 1992-м и имеет дефект.

Так, монету разместили на специализированном аукционе Violity

В чем особенность монеты

Отметим, такую монету можно получить вместе со сдачей в магазине или найти в копилке.

Она выплавлена из латуни и весит стандартные 1,72 г.

Продавец отметил, что монета в хорошем состоянии и без дефектов. Однако, на размещенных фотографиях можно увидеть, что она поцарапана.

Отметим, что на аверсе над буквой "і" в слове "копійок" отсутствует точка. К тому же на реверсе очень поврежден герб.

Кроме того, на обозначении года выпуска цифра "2" отлита с дефектом.

Такие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монетаТакие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монетаТакие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монетаТакие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монетаТакие 10 копеек обогатят вас на 8 тысяч: как выглядит монета

В Украине монету в 10 копеек продают за 8 тысяч (violity)

Ранее мы сообщали, что за такие 5 копеек обогатят вас почти на 15 тысяч.

Также мы писали, что в Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч.

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