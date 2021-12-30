Украинец принял 18 доз вакцины от COVID-19: врач пообещала путевку

Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству вакцин от коронавируса. Алексей принял 18 доз вакцин и хотел сделать еще больше. В его выписке все существующие виды вакцин от COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале "2+2".

По словам парня, его семейный врач пообещала ему направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице, а после 20 вакцинаций - путевку на отдых.

При этом врач решила устроить над ним опыты. Когда журналисты позвонили ей, то врач сказала, что никогда не слышала о таком пациенте. Хотя на портале Helsi указано, что с пациентом женщина все же знакома.

Алексей говорит, что все эти махинации доктор делала ради того, чтобы получить высокий рейтинг в известном медицинском онлайн-сервисе. Парень хотел сделать 25 доз вакцин. Но недавно ему отказали в очередной вакцинации, которую он хотел сделать в Мукачево Закарпатской области.

Врачи говорят, что подтолкнуть украинца на такие действия могли проблемы с психикой. Эта ситуация свидетельствует о неидеально системе вакцинации.

Интересно, что в мире это не первый подобный случай. В Колумбии мужчина сделал 7 доз COVID-вакцин от четырех разных производителей. Но он это сделал просто для хайпа. При этом министр охраны здоровья Колубмии заявил, что у мужчины проблемы с психикой.

В Новой Зеландии мужчина сделал 10 вакцинаций от коронавируса за один день. Начато расследование.

Украинец принял 18 доз вакцины от коронавируса (видео: YouTube)