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В этом году денег не будет. "Ковидную" тысячу продолжат выплачивать весь 2022

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 15:20
В этом году денег не будет. "Ковидную" тысячу продолжат выплачивать весь 2022 Фото: "ковидную тысячу" продолжат выплачивать в следующем года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Выплата тысячи гривен вакцинированным от коронавируса в рамках программы "еПоддержка" продолжится в следующем году. Деньги уже получили более 5,8 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.

"еПоддержка" будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении "Дия", то еще имеете возможность это сделать", - говорится в сообщении Минцифры.

В ведомстве отметили, что получить "ковидную тысячу" по заявке, поданной с сегодняшнего дня, можно будет в 2022 году.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

Как сообщало РБК-Украина, государственные банки планируют возобновить выплаты "ковидной тысячи" после новогодних праздников.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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