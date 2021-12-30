В этом году денег не будет. "Ковидную" тысячу продолжат выплачивать весь 2022
Выплата тысячи гривен вакцинированным от коронавируса в рамках программы "еПоддержка" продолжится в следующем году. Деньги уже получили более 5,8 млн украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.
"еПоддержка" будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении "Дия", то еще имеете возможность это сделать", - говорится в сообщении Минцифры.
В ведомстве отметили, что получить "ковидную тысячу" по заявке, поданной с сегодняшнего дня, можно будет в 2022 году.
Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.
Как сообщало РБК-Украина, государственные банки планируют возобновить выплаты "ковидной тысячи" после новогодних праздников.