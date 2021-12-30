Українець прийняв 18 доз вакцини від COVID-19: лікар пообіцяла путівку

Українець може стати світовим рекордсменом за кількістю вакцин від коронавірусу. Олексій прийняв 18 доз вакцин і хотів зробити ще більше. У його виписці всі існуючі види вакцин від COVID-19 в Україні.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші" на телеканалі "2+2".

За словами хлопця, його сімейний лікар пообіцяла йому направлення на безкоштовне перебування в харківській лікарні, а після 20 вакцинацій - путівку на відпочинок.

При цьому лікар вирішила влаштувати над ним досліди. Коли журналісти подзвонили їй, то лікар сказала, що ніколи не чула про такого пацієнта. Хоча на порталі Helsi зазначено, що з пацієнтом жінка все ж знайома.

Олексій каже, що всі ці махінації лікар робила заради того, щоб отримати високий рейтинг у відомому медичному онлайн-сервісі. Хлопець хотів зробити 25 доз вакцин. Але нещодавно йому відмовили у черговій вакцинації, яку він хотів зробити у Мукачеві Закарпатської області.

Лікарі кажуть, що підштовхнути українця на такі дії могли проблеми з психікою. Ця ситуація свідчить про неідеальну систему вакцинації.

Цікаво, що в світі це не перший подібний випадок. У Колумбії чоловік зробив 7 доз COVID-вакцин від чотирьох різних виробників. Але він це зробив просто для хайпу. При цьому міністр охорони здоров'я Колубмії заявив, що у чоловіка проблеми з психікою.

У Новій Зеландії чоловік зробив 10 вакцинацій від коронавірусу за один день. Розпочато розслідування.

Українець прийняв 18 доз вакцини від коронавірусу (відео: YouTube)