Уцелеть практически нереально: врач назвал главные различия штаммов Дельта и Омикрон

Коронавирус штамма Омикрон менее тяжелый, чем штамм Дельта. Однако у этой разновидности есть свои особенности и самая серьезная в том, что Омикрон распространяется намного быстрее всех известных штаммов коронавируса.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в программе " Народ против " на телеканале "Украина 24".

Евгений Комаровский считает, что этим штаммом переболеет скорее всего весь мир, так как он более заразен.

"Заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - отметил специалист.

По словам Комаровского, в Вашингтонском университете дали прогноз по Омикрону и ученые считают, что в ближайшие три месяца этим штаммом заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.

"Они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать", - отметил врач.

В Южной Африке, где впервые был обнаружен Омикрон, уже заявляют о резком падении заболеваемости.

И это при том, что там не было строгих локдаунов и никто особо дисциплину не соблюдал.

"Практически все жители страны имеют по большому счету антитела. Поэтому у них Омикрон сильно не разгулялся. Я вас уверяю, что найти в Украине людей, у которых нет антител, достаточно сложно, потому что все наши локдауны носили условный характер...

Все, кто хотел выходить из дома, уже с коронавирусом встретились по большому счету", - считает Комаровский.

Он подчеркнул, что коронавирус в любом виде – смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Поэтому нужно обязательно вакцинироваться и в некоторых случаях бустерная доза вакцины важна.