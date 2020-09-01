Українець зловив гігантського сома: вражаючі фото

Рибалка зловив величезного сома під Черніговом (колаж: РБК-Україна)

В Чернігівській області рибалка зловив величезного сома. Своїм уловом він похвалився користувачам соціальних мереж. Гігантську рибу чоловікові вдалося зловити в Десні.

Микола Соломеник опублікував фото сома вагою 42 кілограми у групі "Рибалка в Чернігові та Чернігівській області" у Facebook. Про це повідомляє місцеве видання ЧЕline.

На опублікованих фотографіях видно, що сом в довжину не менше, ніж дорослий чоловік.

Рибалка зловив величезного сома під Черніговом (фото: cheline.com.ua)

Нагадаємо, що в Києві рибалка виловив рибу з людськими зубами. Чоловік вирішив порибалити на озері Жандарка, яке знаходиться на столичних Позняках. Він хотів зловити товстолобика, але замість цього витягнув бурого (чорного) паку, у якого квадратні зуби, неймовірно схожі на людські.

Паку виявилася великих розмірів - більше, ніж чоловіча нога. Рибак назвав рибу "справжньою піранью", але це не зовсім так. Ця риба є родичка піраньї, але вона всеїдна з ухилом в вегетаріанство. При цьому у піраньї зуби гострі і трикутні, а у паку – квадратні.

Раніше в Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії. Зустріти незвичайну рибу-голку, про яку йде мова, можна і в нашому Чорному морі. Голку спіймав рибалка з Дніпра в житловому масиві Фрунзенський.