Украинец потопил яхту российского олигарха. Судья его отпустил, увидев кадры обстрела Киева

Известно, что яхта Lady Andalusia принадлежала вице-президенту российского концерна по производству оружия "Ростех". Стояло судно в Порт-Адриано на Майорке.

В суде задержанный украинец заявил, что "владелец яхты отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают".

Тарас Остапчук

Сообщается, что когда Тарас увидел по телевизору российскую крылатую ракету, которая попала в жилой дом на Лобановского, 6, ему стало не по себе.

Когда мужчина, который около 10 лет работал на этой яхте, понял, что разрушивший дом в Киеве снаряд был произведен компанией его босса, то пришел в ярость.

"Тарас пришел на яхту и, вспомнив, что живет в Киеве в квартире, похожей на ту, которую разбомбили россияне, решил отомстить хозяину, причинив однако только материальный ущерб", - пишет издание.

Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту. Они начали кричать, что он сошел с ума.

"Но Тарас напомнил им, что они тоже украинцы и что на их родину напали. Он также сказал им, что возьмет на себя полную ответственность", - пишет газета.

Когда приехала полиция, моряк сказал "копам": "Владелец этого корабля - преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

В воскресенье арестованный предстал перед судом. Но судья, увидев кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Так выглядела яхта российского олигарха