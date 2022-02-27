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В Бердянске мужчина голыми руками перенес мину в лесопосадку: опубликовали видео

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Бердянск, Воскресенье 27 февраля 2022 16:42
В Бердянске мужчина голыми руками перенес мину в лесопосадку: опубликовали видео В Бердянске снвйшли мину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бердянске Запорожской области местные жители нашли мину возле моста и домов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отмечается, что обычный местный мужчина не испугался и голыми руками перенес мину в лесопосадку.

"Путин, куда ты полез? Украинский народ непобедим", - написал Геращенко.

Муж нашел ее под мостом, который хотели взорвать.

Ранее мы сообщали, что Черниговцы оригинально "поздравили" оккупантов, заменив дорожные указатели.

Также мы писали, что в Буче оккупанты хотят использовать женщин и детей как "живой щит" для прорыва в Киев.

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Бердянск
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