Українець потопив яхту російського олігарха. Суддя його відпустив, побачивши кадри обстрілу Києва

Українець Тарас Остапчук потопив розкішну яхту російського олігарха, завдавши таким чином збитків наближеному до Путіна бізнесменові Олександру Міхеєву на сім мільйонів євро.
Про інцидент, який стався в суботу, пише іспанська газета Ultima Hora.
Відомо, що яхта Lady Andalusia належала віце-президенту російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Стояло судно в Порт-Адріано на Майорці.
У суді затриманий українець заявив, що"власник яхти відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої його країну знищують".
Тарас Остапчук
Повідомляється, що коли Тарас побачив по телевізору російську крилату ракету, яка влучила у житловий будинок на Лобановського, 6, йому стало не по собі.
Коли чоловік, який близько 10 років працював на цій яхті, зрозумів, що снаряд, який зруйнував будинок в Києві, був проведений компанією його боса, то прийшов в лють.
"Тарас прийшов на яхту і, згадавши, що живе в Києві в квартирі, схожій на ту, яку розбомбили росіяни, вирішив помститися господареві, заподіявши однак тільки матеріальної шкоди", - пише видання.
Він наказав трьом членам екіпажу покинути яхту. Вони почали кричати, що він зійшов з розуму.
"Але Тарас нагадав їм, що вони теж українці і що на їхню батьківщину напали. Він також сказав їм, що візьме на себе повну відповідальність", - пише газета.
Коли приїхала поліція, моряк сказав "копам": "Власник цього корабля - злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".
У неділю заарештований постав перед судом. Але суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в житловий будинок в Києві, звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.
Так виглядала яхта російського олігарха
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