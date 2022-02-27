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Українець потопив яхту російського олігарха. Суддя його відпустив, побачивши кадри обстрілу Києва

Автор: Дмитрий Войналович

Українець Тарас Остапчук потопив розкішну яхту російського олігарха, завдавши таким чином збитків наближеному до Путіна бізнесменові Олександру Міхеєву на сім мільйонів євро.

Про інцидент, який стався в суботу, пише іспанська газета Ultima Hora.

Відомо, що яхта Lady Andalusia належала віце-президенту російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Стояло судно в Порт-Адріано на Майорці.

У суді затриманий українець заявив, що"власник яхти відповідає за виробництво зброї, з допомогою якої його країну знищують".

Тарас Остапчук

Повідомляється, що коли Тарас побачив по телевізору російську крилату ракету, яка влучила у житловий будинок на Лобановського, 6, йому стало не по собі.

Коли чоловік, який близько 10 років працював на цій яхті, зрозумів, що снаряд, який зруйнував будинок в Києві, був проведений компанією його боса, то прийшов в лють.

"Тарас прийшов на яхту і, згадавши, що живе в Києві в квартирі, схожій на ту, яку розбомбили росіяни, вирішив помститися господареві, заподіявши однак тільки матеріальної шкоди", - пише видання.

Він наказав трьом членам екіпажу покинути яхту. Вони почали кричати, що він зійшов з розуму.

"Але Тарас нагадав їм, що вони теж українці і що на їхню батьківщину напали. Він також сказав їм, що візьме на себе повну відповідальність", - пише газета.

Коли приїхала поліція, моряк сказав "копам": "Власник цього корабля - злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".

У неділю заарештований постав перед судом. Але суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в житловий будинок в Києві, звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.

Так виглядала яхта російського олігарха

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