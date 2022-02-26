В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом (фото)
В Киеве снаряд попал в жилой дом
В Киеве российская армия обстреляла аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщает Kyiv Live.
В результате обстрела разрушен квартиры в многоэтажке.
Сообщается, что спасатели сейчас направляются на место ЧП.
"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара по столичной многоэтажке по адресу проспект Лобановского - нет. Проводится эвакуация.
Напомним, что в Киеве прозвучала воздушная тревога.