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В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом (фото)

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 09:00
В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом (фото) В Киеве снаряд попал в жилой дом
Автор: Людмила Жукова

В Киеве российская армия обстреляла аэропорт "Жуляны". Снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает Kyiv Live.

В результате обстрела разрушен квартиры в многоэтажке.

Сообщается, что спасатели сейчас направляются на место ЧП.

"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара по столичной многоэтажке по адресу проспект Лобановского - нет. Проводится эвакуация.

В Киеве обстреляли аэропорт &quot;Жуляны&quot;. Снаряд попал в жилой дом (фото)

В Киеве обстреляли аэропорт &quot;Жуляны&quot;. Снаряд попал в жилой дом (фото)

В Киеве обстреляли аэропорт &quot;Жуляны&quot;. Снаряд попал в жилой дом (фото)В Киеве обстреляли аэропорт &quot;Жуляны&quot;. Снаряд попал в жилой дом (фото)В Киеве обстреляли аэропорт &quot;Жуляны&quot;. Снаряд попал в жилой дом (фото)

Напомним, что в Киеве прозвучала воздушная тревога.

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