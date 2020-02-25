Украинец поразил рассказом о том, как проверяют прилетающих из Китая

Коронавирус (фото: pixabay.com)

Украинец Алексей Лесной рассказал о том, как проверяют людей в Китае и других странах

Коронавирус продолжает появляться в новых местах. Сегодня, 25 февраля, зафиксирован первый случай заболевания в Румынии. Украинец Алексей Лесной, который вернулся из Китая, рассказал о том, какие ему пришлось пройти проверки, чтобы попасть в Киев.

Путь домой для Алексея был не прост. Сначала ему пришлось из Шанхая лететь в Москву, откуда он потом отправился во Франкфурт, а уже потом у него был самолет в Киев.

При этом, по его словам, о состоянии его здоровья никто особо не беспокоился, кроме как в Китае. Перед тем как сесть на борт самолета ему дали заполнить декларацию о состоянии здоровья. Об этом сообщает Апостроф.

В данной декларации необходимо было указать, не находился ли он в провинции Ухань. Но Алексей отметил, что об этой бумажке так никто больше нигде и не спрашивал его.

В Поднебесной же Алексея проверил врач в спецкостюме, он ему измерил температуру тела. После этого, во время всего пути домой никаких проверок у украинца не было.

При этом Алексей сообщил, что в Китае ему сказали, чтобы он отдал заполненную декларацию о своем здоровье уже по прилету в Россию. Но он ее никому так и не отдал. О ней даже никто не спрашивал.

Напомним, что украинка, которая прилетела из Италии, где также наблюдается обострившаяся ситуация с коронавирусом, рассказала, что в аэропорту "Борисполь" людей никто не проверял.